Романтический сериал "Эмили в Париже" покорил сеть. На протяжении 2 недель именно он возглавляет рейтинг самых популярных лент на Netflix. Такой успех вызвал восторг и вдохновил на курьезные мемы.

Сериал "Эмили в Париже" рассказывает об американском маркетологе, которая отправляется во Францию. В столице Эмили Купер приходится быстро познавать культуру и язык, а также пытаться стать частью роскошной жизни Парижа. Поэтому и картинка, которую показали авторы сериала, очень гламурная, передает 24 канал.

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Изменить идеальные кадры взялись дизайнер Марк Джейкобс и его друг Рассел Браун. Мужчины создали курьезные мемы, в которых совместили фото из сериала "Эмили в Париже" с оскароносными "Паразитами". Лента кардинально отличается и показывает жизнь беднейших слоев населения Азии.

Все началось с текста, который нас рассмешил, и стал названием аккаунта в Инстаграме – "Эмили в Паразитах". Игра слов сработала... и вот как теперь Эмили будет навязывать свою американскую точку зрения в фильме о корейских ужасах, – рассказали авторы мемов.

В то же время Марк Джейкобс добавил, что курьезный проект не намеревался оскорбить авторов сериала или актрису Лили Коллинз. Наоборот – такой проект заставил многих людей забыть о пандемии коронавируса и просто улыбнуться. Кроме этого, фото заставляют задуматься, насколько иногда глупо выглядят инфлюенсеры со своим стремлением найти идеальное место для съемки.

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