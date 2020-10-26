Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська хоча й ділиться з прихильницями порадами, які стосуються особистого життя, проте ще жодного разу не показувала обличчя коханого. Та, інколи вона все-таки поширює романтичні фото з обранцем, де той позує спиною до камери.

Оля Цибульська є однією з тих артисток в українському шоу-бізнесі, які не соромляться відверто розповідати про стосунки. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто ділиться корисними порадами та відповідає на запитання шанувальниць.

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Та новий робочий тиждень Оля вирішила розпочати не з порад, а з чуттєвої публікації. Виконавиця опублікувала декілька світлин, на яких позує з коханим.

Цибульська поділилася зворушливими кадрами, де щиро усміхається та ловить промінчики осіннього сонечка. Рано-вранці, поки в столиці не розпочався активний понеділок, співачка відправилася на романтичний сніданок з чоловіком. Вона міцно обійняла обранця, а шанувальникам побажала сонячного та смачного тижня.

Оля зазначила, що замовила капучіно на кокосовому молоці, а коханий – її улюблений круасан, бо знав, що вона його забере.

Через пів години будуть затори, робота і зйомки. А зараз просто ми. І круасан,

– написала в дописі телеведуча.

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