В участника "Танцев со звездами 2020" и бывшого "Холостяка" Сергея Мельника романтические отношения с олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой. Пара вышла на паркет шоу и презентовала нежную постановку.

Отношения Анны Ризатдиновой и Сергея Мельника

11 выпуск "Танцев со звездами 2020" был семейным, а потому появление на паркете Анны Ризатдиновой несколько смутило поклонников проекта. Оказалось, что брат и мама Сергея Мельника не смогли принять участие в этом выпуске из-за потери бабушки спортсмена. И поэтому на шоу он позвал свою новую избранницу Анну Ризатдинову, передает 24 канал.

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В прямом эфире шоу участник признался, что романтический вальс зажег чувства к Анне Ризатдиновой. Сейчас пара несколько раз уже встречалась и в течение недели проводила время на репетициях "танцев". Сергей Мельник не скрывал, что спортсменка покорила его сердце и даже назвал ее именно той женщиной, которую так давно искал.

"В четвертьфинал мне поможет попасть человек, которого подарил мне проект. Ради нее я готов порвать всех и идти до конца... Мне не удалось пока создать свою семью. Но после прошлого танца с Аней было несколько встреч и мне кажется, что Аня – именно та девушка, которую я так долго искал. Она очень ранимая, эмоциональная, очень нежная. Она меня понимает, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой", – заявил Сергей Мельник.

Прокомментировала отношения и Анна Ризатдинова. Она призналась, что рядом с Сергеем Мельником может чувствовать себя хрупкой девушкой.

Сергею хочется довериться. Рядом с ним чувствую себя девочкой. Между нами начали зарождаться романтические отношения,

– добавила она.

И трогательная и в то же время страстная румба в исполнении пары только дополнила неожиданное заявление об отношениях.

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Что известно о романе звезд

Впервые Сергей Мельник и Анна Ризатдинова встретились на паркете "Танцев со звездами". В 10 выпуске, который отгремел 1 ноября, пара станцевала вальс. Постановка стала одной из самых романтичных в этом сезоне шоу, что отметили зрители и судьи.

Анна Ризатдинова в эксклюзивном комментарии 24 каналу призналась, что до выхода на паркет у нее не было встреч с Сергеем Мельником. Однако подготовка к шоу очень сблизила их, поэтому спортсменка не исключала вероятности, что симпатия перерастет в роман.

До выхода на паркет мы никогда не были знакомы. Даже, когда начался проект, я Сергея не очень знала. Но танец сближает, объединяет, потому что неделю ты не просто общаешься, видишься с человеком, а все время имеешь тактильный контакт. И это не может не сближать. А там дальше – время покажет,

– отметила она.

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