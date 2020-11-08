Сейчас в шоу "Танцы со звездами" осталось всего 5 участников, каждый из которых заслуживает на победу. А потому борьба за главный кубок становится все ожесточеннее, а танцоры каждый раз удивляют судей новыми постановками. Каким был 11 эфир проекту – узнавайте на LifeStyle 24.

В 11 выпуске "Танцев со звездами 2020" участники вышли на паркет со своими близкими людьми. Поэтому зрители увидели дочерей Надежды Мейхер, жену Сергея Танчинца, отца Юлии Саниной, сыновей Санты Димопулос и Анну Ризатдинову, которая придет поддержать Сергея Мельника. Каким был семейный эфир – смотрите в материале.

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Санта Димопулос и Максим Леонов

Открывать прямой эфир "Танцев со звездами 2020" доверили фаворитке шоу Санти Димопулос. Артистка призналась, что мечтает победить на проекте и показать, какой она является на самом деле. И самый большой страх Санты Димопулос – если украинцы составят о ней ложное впечатление. Ведь за соблазнительным образом скрывается хрупкая женщина, заботливая мама и жена.

Санта Димопулос и Максим Леонов станцевали танго, которое покорило судей и зрителей в зале. И танцу хватало страсти, что отметили звездные эксперты, отдав наибольшее количество баллов.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

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Сергей Танчинец с женой Анной и дочкой Анастасией

Рокер Сергей Танчинец изначально говорил, что свое участие в шоу посвящает семье. А потому в семейный вечер артист пригласил свою любимую жену Анну и дочь Анастасию, благодаря поддержке которых он и дошел до 11 эфира.

На паркете супруги с первенцем продемонстрировали трогательный фьюжн, который умилил весь зал.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца с семьей

Юлия Санина и Дмитрий Жук

"Танцы со звездами" помогли Юлии Саниной разрушить образ фронтвумен The Hardkiss и показать свою женственность. Певица рассказала, что теперь преодолела путь восприятия себя и готова уверенно идти к победе.

В 11 выпуске Юлию Санину ждало немало сюрпризов. На шоу вернулся ее партнер Дмитрий Жук, сдав два теста на коронавирус, которые оказались негативными. Кроме этого, артистка впервые станцевала квикстеп, которого больше всего боялась. Но все опасения развеялись, когда судьи назвали постановку лучшей в этом сезоне!

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Надежда Мейхер с дочками Анной и Марией

Впервые Надежда Мейхер решила показать лица своих дочерей. Перед выходом на паркет певица призналась, что не является поклонницей освещения своей личной жизни в сети. А потому в блогах она не публикует фото с дочками и сыном. Однако в 11 выпуске "Танцев со звездами 2020" Надежда Мейхер сделала исключение и станцевала нежный фолк с потомками.

Артистка показала себя совсем другой, чувственной и заботливой мамой, а дочери Анна и Мария не сдерживали эмоций от выступления.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн-выступление Надежды Мейхер с дочками

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Сергей Мельник и Аделина Дели

Каждую неделю Сергей Мельник демонстрирует все новые постановки, которые поражают всех украинцев. В 11 выпуске шоу экс-футболист признался, что не сумел покорить спортивные вершины, поэтому хочет это сделать на "Танцах со звездами". Кроме этого, теперь у него есть дополнительная мотивация: во время его участия в проекте умерла бабушка, которой он посвящает все свои выступления.

С Аделиной Дели Сергей Мельник приступил к подготовке "самбы-убийцы". Именно этот танец становился причиной выхода из шоу участников предыдущих "Танцев". И Сергей Мельник не сумел покорить самбу, из-за чего получил более низкие оценки от судей.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели



Юлия Санина и отец Александр

Певица рассказала, что с детства чувствует поддержку и заботу родителей, поскольку является единственной дочерью в семье. С детства папа Александр сам заплетал ей косы, отвозил на вокальные конкурсы и верил, что его дочь достигнет немалых успехов. Поэтому на семейный эфир Юлия Санина пригласила отца, с которым вновь почувствовала себя одной командой.

На паркете они станцевали чувственный контемпорари, показав, как папа отпускает свою дочь во взрослую жизнь. Актерское мастерство Юлии Саниной и нежная постановка растрогала всех судей.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной с отцом

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Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Артист Сергей Танчинец не прекращает удивлять своим развитием на "Танцах со звездами". Каждое воскресенье рокер демонстрирует новую постановку, которой до сих пор не пробовал. И в 11 эфире Сергей Танчинец и Яна Цибульская показали романтический венский вальс.

Певец добавил: Многие люди не верили, что он дойдет до финальных эфиров. Однако Сергей Танчинец сумел это сделать, заявив, что не является однотипным на шоу, поэтому и получает такую бешеную привязанность от зрителей и заслуживает победу.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской





Санта Димопулос с сыновьями Даниэлем и Тимофеем

В семейный вечер Санта Димопулос хотела выйти на паркет со своим мужем. Однако ее возлюбленный – бизнесмен Игорь Кучеренко – не в восторге от публичности, а потому не хотел бы представать перед всей страной. Поддержать звезду на "Танцах со звездами" однако пришли ее взрослые сыновья – Даниэль и Тимофей.

С детьми Санта Димопулос станцевала нежную постановку, использовав лампы. Невероятное выступление покорило судей, поэтому артистка во второй раз получила наибольшие баллы.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн-выступление Санты Димопулос с сыновьями

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

В видеодневнике Надежда Мейхер вспомнила, насколько ей сложно было гастролировать с "Виа Грой" после рождения сына Игоря. Артистка не имела свободного времени на его воспитание, а потому чувствовала себя плохой мамой и всегда хотела вернуться домой. Поэтому Надежда Мейхер покинула успешный коллектив, а теперь готова вернуться на большую сцену. И "Танцы со звездами" могут помочь ей в этом.

На паркете она решила станцевать постановку, которой еще не пробовала. С Кириллом Васюком Надежда Мейхер зажгла под ритмы зажигательного джайва.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Сергей Мельник и Анна Ризатдинова

Бывший футболист Сергей Мельник рассказал о потере бабушки. Поэтому ни брат, ни мама спортсмена не смогли поддержать его на семейном вечере. Однако Сергей Мельник пригласил на шоу Анну Ризатдинову, с которой после 10 выпуска имеет романтические отношения.

На паркете пара станцевала романтическую румбу, которая растрогала всех зрителей и судей. Сергей Мельник и Анна Ризатдинова получили высокие оценки от звездных экспертов.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Анны Ризатдиновой