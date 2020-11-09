За несколько шагов до финала проекта "Танцев со звездами" не все смогли остаться на паркете. Для одной из звездных пар 11 выпуск стал последним. Кто это – читайте в материале.

11 выпуск шоу "Танцы со звездами" был особенным, ведь участников пришли поддержать их родственники. Семейные истории растрогали зрителей, а знаменитые украинцы предстали перед экранами совсем другими. Однако идиллия на паркете не помогла одной паре пройти в четвертьфинал.

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В зоне риска оказались Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Пары станцевали за жизнь, показав свою сноровку в бальной хореографии. Заранее участники не знали ни музыки, ни вида танца, поэтому самба стала для них импровизацией.

Все судьи отдали свои голоса Надежде Мейхер, а Екатерина Кухар предпочла Сергея Танчинца, который показал наибольший рост на проекте. К сожалению, Сергей Танчинец и Яна Цибульская попрощались с проектом.

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"Спасибо за этот невероятный опыт. Это была сказка... Чрезвычайно благодарен своей прекрасной и очень талантливой Яне, которая прилагала столько усилий, чтобы мы так выглядели на паркете", – отметил Сергей Танчинец.

Артист поблагодарил всех организаторов шоу, которые дали возможность многим артистам найти себя на шоу, а также судей, которые объективно оценивали выступления, и зрителей, отдавших свои голоса. Особые слова благодарности Сергей Танчинец выразил семье.

Он пример, что можно и в 38 лет начать танцевать так! Это кайф, – подчеркнула Яна Цибульская.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской