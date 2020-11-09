"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: кто навсегда покинул шоу
За несколько шагов до финала проекта "Танцев со звездами" не все смогли остаться на паркете. Для одной из звездных пар 11 выпуск стал последним. Кто это – читайте в материале.
11 выпуск шоу "Танцы со звездами" был особенным, ведь участников пришли поддержать их родственники. Семейные истории растрогали зрителей, а знаменитые украинцы предстали перед экранами совсем другими. Однако идиллия на паркете не помогла одной паре пройти в четвертьфинал.
Не пропустите "Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: выступления участников с родственниками и появление Ризатдиновой на шоу
В зоне риска оказались Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Пары станцевали за жизнь, показав свою сноровку в бальной хореографии. Заранее участники не знали ни музыки, ни вида танца, поэтому самба стала для них импровизацией.
Все судьи отдали свои голоса Надежде Мейхер, а Екатерина Кухар предпочла Сергея Танчинца, который показал наибольший рост на проекте. К сожалению, Сергей Танчинец и Яна Цибульская попрощались с проектом.
К теме Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу
"Спасибо за этот невероятный опыт. Это была сказка... Чрезвычайно благодарен своей прекрасной и очень талантливой Яне, которая прилагала столько усилий, чтобы мы так выглядели на паркете", – отметил Сергей Танчинец.
Артист поблагодарил всех организаторов шоу, которые дали возможность многим артистам найти себя на шоу, а также судей, которые объективно оценивали выступления, и зрителей, отдавших свои голоса. Особые слова благодарности Сергей Танчинец выразил семье.
Он пример, что можно и в 38 лет начать танцевать так! Это кайф, – подчеркнула Яна Цибульская.
"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской
"Танцы со звездами"
– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.
Поделиться новостью