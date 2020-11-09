За кілька кроків до фіналу проєкту "Танців з зірками" не всі змогли залишитись на паркеті. Для однієї із зіркових пар 11 випуск став останнім. Хто це – читайте у матеріалі.

11 випуск шоу "Танці з зірками" був особливим, адже учасників прийшли підтримати їхні родичі. Сімейні історії розчулили глядачів, а знамениті українці постали перед екранами зовсім іншими. Однак ідилія на паркеті не допомогла одній парі пройти у чвертьфінал.

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У зоні ризику опинились Сергій Танчинець і Яна Цибульська та Надія Мейхер і Кирило Васюк. Пари станцювали за життя, показавши свою вправність у бальній хореографії. Заздалегідь учасники не знали ані музики, ані виду танцю, тому самба стала для них імпровізацією.

Всі судді віддали свої голоси Надії Мейхер, а Катерина Кухар надала перевагу Сергію Танчинцю, який показав найбільший ріст на проєкті. На жаль, Сергій Танчинець і Яна Цибульська попрощались із проєктом.

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"Дякую за цей неймовірний досвід. Це була казка… Надзвичайно вдячний своїй прекрасній і дуже талановитій Яні, яка докладала стільки зусиль, щоб ми так виглядали на паркеті", – зазначив Сергій Танчинець.

Артист подякував всім організаторам шоу, які дали можливість багатьом артистам знайти себе на проєкті, а також суддям, які об'єктивно оцінювали виступи, та глядачам, що віддали свої голоси за їхню пару. Особливі слова подяки Сергій Танчинець висловив родині.

Він приклад, що можна і в 38 років почати танцювати отак! Це кайф, – наголосила Яна Цибульська.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця і Яни Цибульської