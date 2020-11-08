Наразі у шоу "Танці з зірками" залишилось всього 5 учасників, кожен з яких заслуговує на перемогу. А тому боротьба за головний кубок стає все запеклішою, а танцівники щоразу дивують суддів новими постановками. Яким був 11 ефір проєкту – дивіться на LifeStyle 24.

В 11 випуску "Танців з зірками 2020" учасники вийшли на паркет зі своїми близькими людьми. Відтак глядачі побачили доньок Надії Мейхер, дружину Сергія Танчинця, батька Юлії Саніної, синів Санти Дімопулос та Анну Різатдінову, яка прийде підтримати Сергія Мельника. Яким був родинний ефір – дивіться у матеріалі.

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Санта Дімопулос і Максим Леонов

Відкривати прямий ефір "Танців з зірками 2020" довірили фаворитці шоу Санті Дімопулос. Артистка зізналась, що мріє перемогти на проєкті та показати, якою вона є насправді. І найбільший страх Санти Дімопулос – якщо українці складуть про неї хибне враження. Адже за спокусливим образом приховується тендітна жінка, турботлива мама і дружина.

Санта Дімопулос і Максим Леонов станцювали танго, яке підкорило суддів і глядачів у залі. І танцю не бракувало пристрасті, що відзначили зіркові експерти, віддавши найбільшу кількість балів.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Максима Леонова

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Сергій Танчинець з дружиною Анною і донькою Анастасією

Рокер Сергій Танчинець від початку говорив, що свою участь у шоу присвячує родині. А тому у сімейний вечір артист запросив свою кохану дружину Анну та донечку Анастасію, завдяки підтримці яких він і дійшов до 11 ефіру.

На паркеті подружжя з первістком продемонстрували зворушливий ф'южн, який розчулив весь зал.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця з родиною

Юлія Саніна та Дмитро Жук

"Танці з зірками" допомогли Юлії Саніній зруйнувати образ фронтвумен The Hardkiss та показати свою жіночність. Співачка розповіла, що тепер подолала шлях сприйняття себе і готова впевнено йти до перемоги.

В 11 випуску на Юлію Саніну чекало чимало сюрпризів. На шоу повернувся її партнер Дмитро Жук, здавши два тести на коронавірус, які виявились негативними. Окрім цього, артистка вперше станцювала квікстеп, якого найбільше боялась. Та всі побоювання розвіялись, коли судді назвали постановку найкращою в цьому сезоні!

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука

Надія Мейхер з доньками Ганною і Марією

Вперше Надія Мейхер вирішила показати обличчя своїх доньок. Перед виходом на паркет співачка зізналась, що не є прихльницею висвітлення свого особистого життя в мережі. А тому в блогах вона не публікує фото з доньками і сином. Однак в 11 випуску "Танців з зірками 2020" Надія Мейхер зробила виняток та станцювала ніжний фольк з нащадками.

Артистка показала себе зовсім іншою, чуттєвою і турботливою мамою, а доньки Ганна і Марія не стримували емоцій від виступу.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер з доньками

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Сергій Мельник і Аделіна Делі

Щотижня Сергій Мельник демонструє все нові постановки, які вражають всіх українців. В 11 випуску шоу ексфутболіст зізнався, що не зумів підкорити спортивні вершини, тому хоче це зробити на "Танцях з зірками". Окрім цього, тепер у нього є додаткова мотивація: під час його участі в проєкті померла бабуся, якій він присвячує всі свої виступи.

З Аделіною Делі Сергій Мельник взявся до підготовки "самби-вбивці". Саме цей танець ставав причиною виходу з шоу учасників попередніх "Танців". І Сергій Мельник не зумів підкорити самбу, через що отримав нижчі оцінки від суддів.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі

Юлія Саніна і батько Олександр

Співачка розповіла, що з дитинства відчуває підтримку і турботу батьків, оскільки є єдиною донькою в сім'ї. Змалку тато Олександр сам заплітав їй коси, відвозив на вокальні конкурси та вірив, що його донечка досягне чималих успіхів. Тому на сімейний ефір Юлія Саніна запросила батька, з яким знов відчула себе однією командою.

На паркеті вони станцювали чуттєвий контемпорарі, показавши, як тато відпускає свою доньку у доросле життя. Акторська майстерність Юлії Саніної і ніжна постановка розчулила всіх суддів.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної з батьком

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Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Артист Сергій Танчинець не припиняє дивувати своїм розвитком на "Танцях з зірками". Щонеділі рокер демонструє нову постановку, якої досі не випробовував. І в 11 ефірі Сергій Танчинець та Яна Цибульська показали романтичний віденський вальс.

Співак додав: багато людей не вірили, що він дійде до фінальних ефірів. Однак Сергій Танчинець зумів це зробити, заявивши, що не є однотипним на шоу, тому й отримує таку шалену прихильність від глядачів та заслуговує на перемогу.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця та Яни Цибульської

Санта Дімопулос з синами Даніелем і Тимофієм

У сімейний вечір Санта Дімопулос хотіла вийти на паркет зі своїм чоловіком. Проте її коханий – бізнесмен Ігор Кучеренко – не в захваті від публічності, а тому не хотів би поставати перед всією країною. Підтримати зірку на "Танцях з зірками" натомість прийшли її дорослі сини – Даніель і Тимофій.

З дітьми Санта Дімопулос станцювала ніжну постановку, використавши лампи. Неймовірний виступ підкорив суддів, відтак артистка вдруге отримала найбільші бали.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос з синами

Надія Мейхер і Кирило Васюк

У відеощоденнику Надія Мейхер згадала, наскільки їй складно було гастролювати з "ВІА Грою" після народження сина Ігоря. Артистка не мала вільного часу на його виховання, а тому відчувала себе поганою мамою та завжди хотіла повернутись додому. Відтак Надія Мейхер покинула успішний колектив, а тепер готова повернутись на велику сцену. І "Танці з зірками" можуть допомогти їй у цьому.

На паркеті вона вирішила станцювати постановку, якої ще не випробовувала. З Кирилом Васюком Надія Мейхер запалила під ритми запального джайву.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер і Кирила Васюка

Сергій Мельник і Анна Різатдінова

Колишній футболіст Сергій Мельник розповів про втрату бабусі. Тому ані брат, ані мама спортсмена не змогли підтримати його на родинному вечорі. Однак Сергій Мельник запросив на шоу Анну Різатдінова, з якою після 10 випуску має романтичні стосунки.

На паркеті пара станцювала романтичну румбу, яка зворушила всіх глядачів і суддів. Сергій Мельник і Анна Різатдінова отримали високі оцінки від зіркових експертів.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Анни Різатдінової