У світі відзначають наймоторошніше свято – Геловін. Не оминули його і організатори "Танців з зірками 2020", які запропонували учасникам перевтілитись у страхітливих персонажів. Як це було – дивіться у матеріалі.

10 випуск "Танців з зірками", який відгримів 1 листопада, відзначився багатьма сюрпризами. Так, за умовами проєкту, саме в цей день учасники змінили партнерів та вийшли на паркет зі своїми конкурентами. Всього за тиждень вони змушені були вчити постановки, покинувши свою зону комфорту.

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Та на цьому випробування не завершились. У ніч Геловіну всі пари станцювали постановки, перевтілившись у моторошних персонажів. Приміряли страхітливі образи і судді проєкту. Зокрема, Катерина Кухар з'явилась у прямому ефірі в образі медсестри Ретчед, Влад Яма – з гримом Франкенштейна, Григорій Чапкіс – в костюмі Дракули, водночас Наталія Могилевська перевтілилась у дружину Графа. Чим ще запам'ятається вечір Геловіну на "Танцях" – дивіться у матеріалі.

Обмін партнерами

Санта Дімопулос і Кирило Васюк

Відкривати прямий ефір взялась одна з фавориток проєкту Санта Дімопулос. У вечір Геловіну вона вийшла на паркет з партнером своєї конкурентки Надії Мейхер. Сама ж артистка не приховувала, що очікувало на таке рішення авторів шоу.

З Кирилом Васюком Санта Дімопулос станцювала фрістайл. Співачка перевтілилась у вбивцю-покоївку, примірявши сексуальний костюм. Пара епатувала, винісши під час постановки голову, що дуже нагадувала Катерину Кухар.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Кирила Васюка

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Сергій Мельник та Яна Цибульська

Колишній спортсмен Сергій Мельник розповів, що вже справдився його найбільший страх: через травму ноги чоловік покинув футбол. Тому у "Танцях з зірками 2020" він не хоче підвести своїх прихильників та партнерку Аделіну Делі.

У вечір обміну партнерами Сергій Мельник вийшов на паркет з Яною Цибульською. Пара показала пристрасне вампірське танго, вразивши всіх глядачів і суддів складними хореографічними підтримками.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Яни Цибульської

Юлія Саніна та Ілля Падзина

Співачка Юлія Саніна отримала травму хребта на фінальній репетиції попереднього ефіру. Всупереч болю артистка вийшла на паркет та ідеально станцювала постановку. І хоч за тиждень здоров'я Юлії Саніної не покращилось, вона не має наміру опускати руки та відмовлятись від участі в "Танцях з зірками 2020".

У 10 випуску партнером Юлії Саніної став Ілля Падзина. Танцівники показали на паркеті одвічне протистояння янгола та демона. Юлія та Ілля станцювали бездоганний ф'южн, який викликав захват у суддів.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної та Іллі Падзини

Надія Мейхер і Максим Леонов

В минулому ефірі Надія Мейхер потрапила у зону ризику. Коли вона опинилась за крок до виходу з шоу, вирішила з новими силами приступити до боротьби.

Надія Мейхер і Максим Леонов приміряли одні з наймістичніших образів – Графа Дракулу та його кохану. За сюжетом чуттєвої постановки, вампір так і не наважився вкусити свою обраницю, закінчивши своє існування виходом на світло. Драматичні перипетії учасники втілили у віденський вальс.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер та Максима Леонова

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Сергій Танчинець і Аделіна Делі

Рокер Сергій Танчинець з кожним ефіром стає на паркеті все сміливішим. Однак він зізнався: завжди пам'ятає, що головною причиною, чому прийшов на "Танці з зірками", є його діти. Тому підвести нащадків зірковий татусь не має наміру, щоразу дивуючи їх новими виступами.

Сергій Танчинець вийшов у 10 прямий ефір з новою партнеркою Аделіною Делі. Всього за тиждень пара вивчила запальний квікстеп, який зробила у стилі Геловіну. Сергій Танчинець приміряв образ Пеннівайза з фільму "Воно", а от Аделіна Делі станцювала у вбранні клоунеси.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця і Аделіни Делі

Ольга Фреймут і Дмитро Дікусар

Телеведуча Ольга Фреймут зізналась, що конкуренція на "Танцях з зірками 2020" стає все запеклішою. Однак ані критика суддів, ані зона ризику не зможуть зупинити її на шляху до фіналу.

У вечір Геловіну Ольга Фреймут вийшла на паркет з Дмитром Дікусаром. У відеощоденнику танцівник зізнався, що хоче показати знамениту ведучу більш гнучкою та не такою скутою. Постановка допомогла Фреймут перевтілитись у чорноволосу відьму та станцювати ефектний і містичний фокстрот.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут і Дмитра Дікусара

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Спеціальним гостем шоу був співак Khayat, який презентував свою нову пісню "Темно".

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Khayat

Танцювальний батл на шоу

Вперше в історії українських "Танців з зірками" учасники станцювали батл. На паркет одночасно виходили по двоє пар, які показували, чого навчились за 10 тижнів шоу. Кожен пройшов випробування ча-ча-ча і джайвом. Після виступів судді оцінювали імпровізовані постановки учасників.

Юлія Саніна проти Сергія Мельника

Першими розпочали танцювальний поєдинок Юлія Саніна і Дмитро Дікусар, а також Сергій Мельник і Аделіна Делі. Спершу пари показали запальне ча-ча-ча, після чого презентували ритмічний джайв.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – батл між Сергієм Мельником і Аделіною Делі та Юлією Саніною і Дмитром Дікусаром

Сергій Танчинець проти Ольги Фреймут

Показати всі свої хореографічні вміння взялись Сергій Танчинець і Яна Цибульська та Ольга Фреймут і Ілля Падзина. І якщо рокер зумів досконало виконати всі па, то Ілля Падзина та Ольга Фреймут допустили помилки під час підтримки і впали. Це позначилось на оцінках суддів.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – батл між Сергієм Танчинцем і Яною Цибульською та Ольгою Фреймут і Іллею Падзиною

Відео буде згодом

Надія Мейхер проти Санти Дімопулос

Всі очікували на вихід останніх конкурсантів, які є найзапеклішими конкурентами шоу – Санти Дімопулос і Максима Леонова та Надії Мейхер і Кирила Васюка. Цей батл, без сумніву, запалив паркет.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – батл між

Відео буде згодом

Закривати прямий ефір взялась Наталія Могилевська, яка заспівала попурі.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Наталії Могилевської

Відео буде згодом