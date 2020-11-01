В мире отмечают самый страшный праздник – Хэллоуин. Не обошли его и организаторы "Танцев со звездами 2020", которые предложили участникам перевоплотиться в ужасающих персонажей. Как это было – смотрите в материале.

10 выпуск "Танцев со звездами", который отгремел 1 ноября, отметился многими сюрпризами. Да, по условиям проекта, именно в этот день участники изменили партнеров и вышли на паркет со своими конкурентами. Всего за неделю они вынуждены были учить постановки, оставив свою зону комфорта.

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Но на этом испытания не завершились. В ночь Хэллоуина все пары станцевали постановки, превратившись в жутких персонажей. Примеряли жуткие образы и судьи проекта. В частности, Екатерина Кухар появилась в прямом эфире в образе медсестры Рэтчед, Влад Яма – с гримом Франкенштейна, Григорий Чапкис – в костюме Дракулы, в то же время Наталья Могилевская перевоплотилась в жену Графа. Чем еще запомнится вечер Хэллоуина на "Танцах" – смотрите в материале.

Обмен партнерами

Санта Димопулос и Кирилл Васюк

Открывать прямой эфир взялась одна из фавориток проекта Санта Димопулос. В вечер Хэллоуина она вышла на паркет с партнером своей конкурентки Надежды Мейхер. Сама же артистка не скрывала, что ожидало такого решения авторов шоу.

С Кириллом Васюком Санта Димопулос станцевала фристайл. Певица перевоплотилась в убийцу-горничную, примерив сексуальный костюм. Пара эпатировала, вынеся во время постановки голову, которая очень напоминала Екатерину Кухар.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Кирилла Васюка

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Сергей Мельник и Яна Цибульская

Бывший спортсмен Сергей Мельник рассказал, что уже оправдался его самый большой страх: из-за травмы ноги мужчина бросил футбол. Поэтому в "Танцах со звездами 2020" он не хочет подвести своих поклонников и партнершу Аделину Дели.

В вечер обмена партнерами Сергей Мельник вышел на паркет с Яной Цибульской. Пара показала страстное вампирское танго, поразив всех зрителей и судей сложными хореографическими поддержками.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Яны Цибульской

Юлия Санина и Илья Падзина

Певица Юлия Санина получила травму позвоночника на финальной репетиции предыдущего эфира. Несмотря на боль артистка вышла на паркет и идеально станцевала постановку. И хотя за неделю здоровье Юлии Саниной не улучшилось, она не намерена опускать руки и отказываться от участия в "Танцах со звездами 2020".

В 10 выпуске партнером Юлии Саниной стал Илья Падзина. Танцоры показали на паркете извечное противостояние ангела и демона. Юлия и Илья станцевали безупречный фьюжн, который вызвал восторг у судей.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Ильи Падзини

Надежда Мейхер и Максим Леонов

В прошлом эфире Надежда Мейхер попала в зону риска. Когда она оказалась в шаге от выхода из шоу, решила с новыми силами приступить к борьбе.

Надежда Мейхер и Максим Леонов примерили одни из самых мистических образов – Графа Дракулы и его возлюбленной. По сюжету чувственной постановки, вампир так и не решился укусить свою избранницу, закончив свое существование выходом на свет. Драматические перипетии участники воплотили в венский вальс.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Максима Леонова

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Сергей Танчинец и Аделина Дели

Рокер Сергей Танчинец с каждым эфиром становится на паркете все смелее. Однако он признался: всегда помнит, что главной причиной, почему пришел на "Танцы со звездами", являются его дети. Поэтому подвести потомков звездный папочка не намерен, каждый раз удивляя их новыми выступлениями.

Сергей Танчинец вышел в 10 прямой эфир с новой партнершей Аделиной Дели. Всего за неделю пара изучила зажигательный квикстеп, который сделала в стиле Хэллоуина. Сергей Танчинец примерил образ Пеннивайза из фильма "Оно", а вот Аделина Дели станцевала в наряде клоунессы.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Аделины Дели

Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар

Телеведущая Ольга Фреймут призналась, что конкуренция на "Танцах со звездами 2020" становится все ожесточеннее. Однако ни критика судей, ни зона риска не смогут остановить ее на пути к финалу.

В вечер Хэллоуина Ольга Фреймут вышла на паркет с Дмитрием Дикусаром. В видеодневнике танцовщик признался, что хочет показать знаменитую ведущую более гибкой и не такой скованной. Постановка помогла Фреймут перевоплотиться в черноволосую ведьму и станцевать эффектный и мистический фокстрот.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Дмитрия Дикусара

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Специальным гостем шоу был певец Khayat, который презентовал свою новую песню "Темно".

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Khayat

Танцевальный батл на шоу

Впервые в истории украинских "Танцев со звездами" участники станцевали батл. На паркет одновременно выходили по двое пар, которые показывали, чему научились за 10 недель шоу. Каждый прошел испытание ча-ча-ча и джайвом. После выступлений судьи оценивали импровизированные постановки участников.

Юлия Санина против Сергея Мельника

Первыми начали танцевальный поединок Юлия Санина и Дмитрий Дикусар, а также Сергей Мельник и Аделина Дели. Сперва пары показали зажигательный ча-ча-ча, после чего презентовали ритмичный джайв.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – батл между Сергеем Мельником и Аделиной Дели и Юлией Саниной и Дмитрием Дикусаром

Сергей Танчинец против Ольги Фреймут

Показали все свои хореографические умения также Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Ольга Фреймут и Илья Падзина. И если рокер сумел в совершенстве выполнить все па, то Илья Падзина и Ольга Фреймут допустили ошибки во время поддержки и упали. Это сказалось на оценках судей.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – батл между Сергеем Танчинцем и Яной Цибульской и Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной

Надежда Мейхер против Санты Димопулос

Все ожидали выхода последних конкурсантов, которые являются самыми отъявленными конкурентами шоу – Санты Димопулос и Максима Леонова и Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Этот батл, без сомнения, зажег паркет.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – батл между Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком и Сантой Димопулос и Максимом Леоновым

Закрывала прямой эфир Наталья Могилевская, которая спела попурри.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Натальи Могилевской