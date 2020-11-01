"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: какие участники покинули шоу
10 выпуск "Танцев со звездами 2020" был очень непростым для всех участников проекта. Все потому, что на паркет они должны были выйти со своими конкурентами. Кто не прошел это испытание – узнавайте в материале.
Все меньше времени остается до финала "Танцев со звездами 2020", а потому конкуренция среди участников шоу еженедельно растет. Сейчас в проекте остались сильнейшие пары, готовые до последнего бороться за престижную победу и главный кубок. Однако в 10 прямом эфире участники вынуждены были сменить своих партнеров, что отразилось на их выступлении и голосовании зрителей.
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В зону риска попали Сергей Мельник и Аделина Дели и Ольга Феймут и Илья Падзина. К сожалению, по результатам голосования судей и зрителей, меньшее количество баллов получила телеведущая. Поэтому в 10 прямом эфире с проектом попрощались Ольга Фреймут и Илья Падзина.
Эта пара начинала соревнования за главный кубок, находясь на самоизоляцию из-за коронавируса. Каждую неделю Ольга Фреймут поражала всех судей и зрителей своими выступлениями.
"Это была честь. Особенно благодарю Катю Кухар. Наши с тобой диалоги, уверена, войдут в историю проекту. Что я поняла, друзья: ничто в жизни не дается бесплатно, над всем нужно работать. Есть у вас мечта – превратите ее в бизнес-план. Я не просто так дотанцювалась до 10 эфира. Это ежедневная работа, жертвование своей семьей и в конце концов своим здоровьем ", – отметила Ольга Фреймут.
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Кроме этого, Ольга Фреймут поблагодарила всех своих близких и партнера Илью Падзину. Особое внимание она уделила в речи дочери Злате, которая и вдохновила ведущую прийти на "Танцы со звездами". Поздравила Ольга Фреймут и всех своих хейтеров, иронично отметив, что Хэллоуин – их профессиональный праздник. А вот всем поклонникам она пожелала жить в ритме фокстрота.
Я вам всем желаю жить в стиле фокстрота. Знаете, как это? Быть в объятиях надежного партнера, которого любишь, делать по жизни широкие шаги, не колебаться в себе и держать голову высоко над всеми невзгодами, – добавила она.
"Танцы со звездами"– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел большой успех. После 6 лет перерыва легендарный шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.
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