10 выпуск "Танцев со звездами 2020" был очень непростым для всех участников проекта. Все потому, что на паркет они должны были выйти со своими конкурентами. Кто не прошел это испытание – узнавайте в материале.

Все меньше времени остается до финала "Танцев со звездами 2020", а потому конкуренция среди участников шоу еженедельно растет. Сейчас в проекте остались сильнейшие пары, готовые до последнего бороться за престижную победу и главный кубок. Однако в 10 прямом эфире участники вынуждены были сменить своих партнеров, что отразилось на их выступлении и голосовании зрителей.

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В зону риска попали Сергей Мельник и Аделина Дели и Ольга Феймут и Илья Падзина. К сожалению, по результатам голосования судей и зрителей, меньшее количество баллов получила телеведущая. Поэтому в 10 прямом эфире с проектом попрощались Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Эта пара начинала соревнования за главный кубок, находясь на самоизоляцию из-за коронавируса. Каждую неделю Ольга Фреймут поражала всех судей и зрителей своими выступлениями.

"Это была честь. Особенно благодарю Катю Кухар. Наши с тобой диалоги, уверена, войдут в историю проекту. Что я поняла, друзья: ничто в жизни не дается бесплатно, над всем нужно работать. Есть у вас мечта – превратите ее в бизнес-план. Я не просто так дотанцювалась до 10 эфира. Это ежедневная работа, жертвование своей семьей и в конце концов своим здоровьем ", – отметила Ольга Фреймут.

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Кроме этого, Ольга Фреймут поблагодарила всех своих близких и партнера Илью Падзину. Особое внимание она уделила в речи дочери Злате, которая и вдохновила ведущую прийти на "Танцы со звездами". Поздравила Ольга Фреймут и всех своих хейтеров, иронично отметив, что Хэллоуин – их профессиональный праздник. А вот всем поклонникам она пожелала жить в ритме фокстрота.

Я вам всем желаю жить в стиле фокстрота. Знаете, как это? Быть в объятиях надежного партнера, которого любишь, делать по жизни широкие шаги, не колебаться в себе и держать голову высоко над всеми невзгодами, – добавила она.