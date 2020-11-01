10 випуск "Танців з зірками 2020" був дуже непростим для всіх учасників проєкту. Все тому, що на паркет вони мали вийти зі своїми конкурентами. Хто ж не пройшов цього випробування – дізнавайтесь у матеріалі.

Все менше часу залишається до фіналу "Танців з зірками 2020", а тому конкуренція серед учасників шоу щотижня зростає. Наразі в проєкті залишились найсильніші пари, готові до останнього боротись за престижну перемогу та головний кубок. Однак у 10 прямому ефірі учасники змушені були змінити своїх партнерів, що позначилось на їхньому виступі та голосуванні глядачів.

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У зону ризику потрапили Сергій Мельник і Аделіна Делі та Ольга Феймут і Ілля Падзина. На жаль, за результатами голосування суддів та глядачів, меншу кількість балів отримала телеведуча. Відтак у 10 прямому ефірі з проєктом попрощались Ольга Фреймут і Ілля Падзина.

Ця пара починала змагання за головний кубок, перебуваючи на самоізоляції через коронавірус. Щотижня Ольга Фреймут вражала всіх суддів і глядачів своїми виступами.

"Це була честь. Особливо дякую Каті Кухар. Наші з тобою діалоги, впевнена, увійдуть в історію проєкту. Що я зрозуміла, друзі: ніщо в житті не дається безкоштовно, над всім потрібно працювати. Є у вас мрія – перетворіть її у бізнес-план. Я не просто так дотанцювалась до 10 ефіру. Це щоденна робота, жертвування своєю сім'єю і зрештою своїм здоров'ям", – зазначила Ольга Фреймут.

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Окрім цього, Ольга Фреймут подякувала всім своїм близьким та партнеру Іллі Падзині. Особливу увагу вона приділила у промові доньці Златі, яка й надихнула ведучу прийти на "Танці з зірками". Привітала Ольга Фреймут і всіх своїх хейтерів, іронічно зазначивши, що Геловін – їхнє професійне свято. А от всім прихильникам вона побажала жити у ритмі фокстроту.

Я вам всім бажаю жити у стилі фокстроту. Знаєте, як це? Бути в обіймах надійного партнера, якого любиш, робити по життю широкі кроки, не вагатись у собі і тримати голову високо над всіма незгодами, – додала вона.