"Танці з зірками 2020" 10 випуск: які учасники покинули шоу
10 випуск "Танців з зірками 2020" був дуже непростим для всіх учасників проєкту. Все тому, що на паркет вони мали вийти зі своїми конкурентами. Хто ж не пройшов цього випробування – дізнавайтесь у матеріалі.
Все менше часу залишається до фіналу "Танців з зірками 2020", а тому конкуренція серед учасників шоу щотижня зростає. Наразі в проєкті залишились найсильніші пари, готові до останнього боротись за престижну перемогу та головний кубок. Однак у 10 прямому ефірі учасники змушені були змінити своїх партнерів, що позначилось на їхньому виступі та голосуванні глядачів.
Це варто побачити "Танці з зірками 2020" 10 випуск: містичні перевтілення учасників у вечір Геловіну
У зону ризику потрапили Сергій Мельник і Аделіна Делі та Ольга Феймут і Ілля Падзина. На жаль, за результатами голосування суддів та глядачів, меншу кількість балів отримала телеведуча. Відтак у 10 прямому ефірі з проєктом попрощались Ольга Фреймут і Ілля Падзина.
Ця пара починала змагання за головний кубок, перебуваючи на самоізоляції через коронавірус. Щотижня Ольга Фреймут вражала всіх суддів і глядачів своїми виступами.
"Це була честь. Особливо дякую Каті Кухар. Наші з тобою діалоги, впевнена, увійдуть в історію проєкту. Що я зрозуміла, друзі: ніщо в житті не дається безкоштовно, над всім потрібно працювати. Є у вас мрія – перетворіть її у бізнес-план. Я не просто так дотанцювалась до 10 ефіру. Це щоденна робота, жертвування своєю сім'єю і зрештою своїм здоров'ям", – зазначила Ольга Фреймут.
Знайомтесь Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу
Окрім цього, Ольга Фреймут подякувала всім своїм близьким та партнеру Іллі Падзині. Особливу увагу вона приділила у промові доньці Златі, яка й надихнула ведучу прийти на "Танці з зірками". Привітала Ольга Фреймут і всіх своїх хейтерів, іронічно зазначивши, що Геловін – їхнє професійне свято. А от всім прихильникам вона побажала жити у ритмі фокстроту.
Я вам всім бажаю жити у стилі фокстроту. Знаєте, як це? Бути в обіймах надійного партнера, якого любиш, робити по життю широкі кроки, не вагатись у собі і тримати голову високо над всіма незгодами, – додала вона.
"Танці з зірками"
– це популярне розважальне шоу, за умовами якого зірки у прямому ефірі показують танцювальні постановки разом зі своїми професійними партнерами. Оцінюють виступи пар журі, до якого у 2020 році увійшли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті українські хореографи Влад Яма і Григорій Чапкіс. Окрім цього, обирати переможців шоу будуть глядачі, які щотижня рятуватимуть своїх фаворитів від виходу з проєкту.
Вперше "Танці з зірками" з'явились на вітчизняному телебаченні у вересні 2006 року. Відтоді вийшло 4 сезони, кожен з яких мав чималий успіх. Після 6 років перерви легендарне шоу повернулось на екрани. У 2017 році перемогу здобули Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, у 2018-му – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, а у 2019-му – Ксенія Мішина та Євген Кот.
Поділитися новиною