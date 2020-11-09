Учасник "Танців з зірками 2020" та колишній "Холостяк" Сергій Мельник має романтичні стосунки з олімпійською чемпіонкою Анною Різатдіновою. Пара вийшла на паркет шоу та презентувала ніжну постановку.

Стосунки Анни Різатдінової і Сергія Мельника

11 випуск "Танців з зірками 2020" був родинним, а тому поява на паркеті Анни Різатдінової дещо збентежила прихильників проєкту. Виявилось, що брат і мама Сергія Мельника не змогли взяти участь у цьому випуску через втрату бабусі спортсмена. А тому на шоу він покликав свою нову обраницю Анну Різатдінову, передає 24 канал.

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У прямому ефірі шоу учасник зізнався, що романтичний вальс запалив почуття до Анни Різатдінової. Наразі пара кілька разів вже зустрічалась та упродовж тижня проводила час на репетиціях "Танців". Сергій Мельник не приховував, що спортсменка підкорила його серце та навіть назвав її саме тою жінкою, яку так давно шукав.

"У чвертьфінал мені допоможе потрапити людина, яку подарував мені проєкт. Заради неї я готовий порвати всіх і йти до кінця… Мені не вдалось поки створити свою сім'ю. Але після минулого танцю з Анею було кілька зустрічей і мені здається, що Аня – саме та дівчина, яку я так довго шукав. Вона дуже вразлива, емоційна, дуже ніжна. Вона мене розуміє, мабуть, краще, ніж хто-небудь інший", – заявив Сергій Мельник.

Прокоментувала стосунки і Анна Різатдінова. Вона зізналась, що поряд з Сергієм Мельником може почуватись тендітною дівчиною.

Сергію хочеться довіритись. Поряд з ним почуваюсь дівчинкою. Між нами почали зароджуватись романтичні стосунки,

– додала вона.

І зворушлива та водночас пристрасна румба у виконанні пари тільки доповнила несподівану заяву про стосунки.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Анни Різатдінової

Що відомо про роман зірок

Вперше Сергій Мельник та Анна Різатдінова зустрілись на паркеті "Танців з зірками". У 10 випуску, який відгримів 1 листопада, пара станцювала вальс. Постановка стала одною з найромантичніших у цьому сезоні шоу, що відзначили глядачі та судді.

Анна Різатдінова в ексклюзивному коментарі 24 каналу зізналась, що до виходу на паркет не мала зустрічей з Сергієм Мельником. Однак підготовка до шоу дуже зблизила їх, тому спортсменка не виключала ймовірності, що симпатія переросте у роман.

До виходу на паркет ми ніколи не були знайомі. Навіть, коли почався проєкт, я Сергія не дуже знала. Але танець зближає, об'єднує, бо тиждень ти не просто спілкуєшся, бачишся з людиною, а весь час маєш тактильний контакт. І це не може не зближувати. А там далі – час покаже,

– зазначила вона.

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