У 9 випуску "Танців з зірками 2020" на паркет повернулись випускники шоу. Серед запрошених гостей була фіналістка попереднього сезону і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова. Після виступу знаменита українка розповіла, чи спалахнули у неї почуття до Сергія Мельника та кого вона бачить у фіналі проєкту.

Виступ Анни Різатдінової на "Танцях"

25 жовтня Анна Різатдінова вийшла на паркет "Танців з зірками" з Сергієм Мельником та Аделіною Делі. В ексклюзивному коментарі 24 каналу спортсменка зізналась, що в захваті від повернення на шоу, адже саме воно кардинально змінило її життя.

Не пропустіть "Танці з зірками 2020" 9 випуск: повернення зірок на "вечір тріо" і несподівана хвороба Жука

Емоції дивовижні! "Танці" для мене – не просто проєкт, не шоу. Це як частина життя, як Олімпійські ігри. Тобто можна розділити моє життя до і після "Танців з зірками", бо я прийшла на цей проєкт однією людиною, а вийшла – іншою, – зізналась Анна Різатдінова.

Спортсменка не приховувала, що одразу ж погодилась на пропозицію організаторів шоу. Водночас Анна Різатдінова не стримувала хвилювань, адже вальс – не її улюблений вид танцю та й зазвичай він дуже рівний, не викликає захоплення у глядачів. Однак на фоні з іншими учасниками тріо зуміло виділитись романтичною і чуттєвою постановкою.

"Я одразу ж погодилась. Але, звісно, для мене було важливо, з ким я танцюватиму і яку постановку. Коли мені сказали, що це буде вальс, то, чесно кажучи, трішки збентежилась... Мені більше подобається латиноамериканський стиль – ча-ча-ча, самба, румба, де є пристрасть, емоції, енергія… Я боялась, що виступ буде посереднім, без ва-ефекту. Але на контрасті інших номерів, коли у всіх були пасодоблі і танго, ми дуже виділились", – поділилась Анна Різатдінова.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивитись онлайн – вальс з Анною Різатдіновою

Важливо "Танці з зірками 2020" 9 випуск: яка пара розпрощалась із шоу

Чи спалахнула пристрасть між Різатдіновою і Мельником

Однак увага глядачів була прикута не тільки до ефектної постановки, але й до танцівників – Анни Різатдінової та Сергія Мельника. Упродовж тижня вони разом тренувались і демонстрували особливу злагодженість на паркеті. Та й у відеощоденнику знамениті українці зазначили, що не мають стосунків, а тому не виключено, що романтику запалить віденський вальс.

До виходу на паркет ми ніколи не були знайомі. Навіть, коли почався проєкт, я Сергія не дуже знала. Але танець зближає, об'єднує, бо тиждень ти не просто спілкуєшся, бачишся з людиною, а весь час маєш тактильний контакт. І це не може не зближувати. А там далі – час покаже, – зазначила вона.

У танцювальній парі з Сергієм Мельником Анна Різатдінова найбільше боялась, що їх сприйматимуть як спортсменів, які звикли все технічно виконувати, але без емоцій. Однак всі боязні Анни Різатдінової розвіялись, коли зіркові судді в захваті коментували чуттєву постановку.

"Боялась, що нам скажуть: технічно все чудово, але беземоційно. Судді відзначили нашу чуттєвість, ми зачепили їх, і це було дійсно красиво, аристократично. Для нас з Сергієм – це найбільша похвала, бо все ж є це клеймо, що спортсмени беземоційні, з чим я абсолютно не згідна", – додала вона.

Фаворити Анни Різатдінової на шоу

Не оминула Анна Різатдінова і питань про майбутній фінал "Танців з зірками". Спортсменка та тренер "Академії Різатдінової" зізналась, що буде вболівати за дві пари – Сергія Мельника та Аделіну Делі, а також за Юлію Саніну та Дмитра Жука.

"Після попереднього ефіру, коли Сергій Мельник був першим у турнірній таблиці, після цього випуску, де він був другим, я з впевненістю можу сказати, що він – претендент на перемогу. Вся війна, битва, розгортаються довкола Наді та Санти. І поки вони влаштовують розбірки, інші учасники мовчки, не словом, а ділом, йдуть до фіналу. Чесно кажучи, я вболіватиму за Сергія Мельника і Юлію Саніну. Це дві пари, які показують великий ріст, без пафосу, без чогось зайвого, просто чудово виконують свою роботу", – зазначила Анна Різатдінова.

Читайте також Юлія Саніна прокоментувала 9 ефір "Танців з зірками"

Окрім цього, спортсменка дала поради для майбутніх фіналістів, базуючись на власному досвіді.

"Збережіть емоції і нерви, бо їх бракує після екватору. Кайфуйте, встигніть отримати задоволення, відкинувши думки про оцінки чи результати, адже проєкт рано чи пізно закінчиться. І активно спілкуйтесь зі своїми глядачами, підписниками, щоб вони ще активніше підтримували свою пару", – додала Анна Різатдінова.