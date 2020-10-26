Вчора, 25 жовтня, відбувся 9 ефір шоу "Танці з зірками", у якому на паркет повернулись випускники попередніх сезонів. Для співачки Юлії Саніної цей випуск видався вкрай важким, адже всього за день до виступу вона змінила партнера, а під час генеральної репетиції травмувала ребро.

Впродовж останнього тижня фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна готувала пристрасне танго з партнером по "Танцях з зірками" Дмитром Жуком і переможцем попереднього сезону секс-символом проєкту Євгеном Котом. Проте незадовго до випуску артистці довелось змінити партнера, а у прямому ефірі виступати під дією знеболюючих. Ці випробування зірка прокоментувала в інстаграм-профілі.

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Так, танцівник Дмитро Жук за день до 9 ефіру отримав позитивний результат тесту на коронавірус. З симптомів він відчуває слабкість та має високу температуру. На щастя, ані Юлія Саніна, ані Євген Кот COVID-19 не підхопили. На допомогу співачці прийшов ексучасник цього сезону Дмитро Дікусар, який всього за день вивчив хореографію.

"Життя внесло свої корективи. І ось в вечір суботи до мене на допомогу примчав Дмитро Дікусар. І ми впоралися, ми все вивчили за один вечір", – наголосила Саніна.



Юлія Саніна, Дмитро Жук і Євген Кот / Фото Instagram / @tanci1plus1

Проте на цьому неприємності не закінчились. Під час генеральної репетиції зірка сильно травмувала ребро, проте на паркет все ж вийшла і танцювала за двох, аби в першу чергу довести собі, що може все. Медики знеболили травму артистки і вона танцювала навіть попри біль.

Це був найскладніший тиждень на проєкті для мене, а вчора – найскладніший день. Генеральний прогін. І за кілька годин до ефіру я отримую травму ребра. В той момент я ревіла і від болю, і від образи за все, що з нами сталося,

– зізналась Юлія Саніна.

Судді були в захваті від мужності співачки, а Катерина Кухар назвала її не просто бійцем, а справжньою примою. Юлія Саніна отримала 39 балів від суддів і шалену підтримку і захват глядачів.