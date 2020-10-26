Вчера, 25 октября, состоялся 9 эфир шоу "Танцы со звездами", в котором на паркет вернулись выпускники предыдущих сезонов. Для певицы Юлии Саниной этот выпуск оказался крайне тяжелым, ведь всего за день до выступления она сменила партнера, а во время генеральной репетиции травмировала ребро.

В течение последней недели фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина готовила страстное танго с партнером по "Танцам со звездами" Дмитрием Жуком и победителем предыдущего сезона секс-символом проекта Евгением Котом. Однако незадолго до выпуска артистке пришлось сменить партнера, а в прямом эфире выступать под действием обезболивающих. Эти испытания звезда прокомментировала в инстаграм-профиле.

К теме "Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: возвращение звезд на "вечер трио" и неожиданная болезнь Жука

Так, танцор Дмитрий Жук за день до 9 эфира получил положительный результат теста на коронавирус. Из симптомов он чувствует слабость и имеет высокую температуру. К счастью, ни Юлия Санина, ни Евгений Кот COVID-19 не заразились. На помощь певице пришел экс-участник этого сезона Дмитрий Дикусар, который всего за день вызучил хореографию.

"Жизнь внесла свои коррективы. И вот в вечер субботы ко мне на помощь примчался Дмитрий Дикусар. И мы справились, мы все вызучили за один вечер", – отметила Санина.



Юлия Санина, Дмитрий Жук и Евгений Кот / Фото Instagram / @ tanci1plus1

Однако на этом неприятности не закончились. Во время генеральной репетиции звезда сильно травмировала ребро, однако на паркет все же вышла и танцевала за двоих, чтобы в первую очередь доказать себе, что может все. Медики обезболили травму артистки и она танцевала даже несмотря на боль.

Это была самая сложная неделя на проекте для меня, а вчера – самый сложный день. Генеральный прогон. И за несколько часов до эфира я получаю травму ребра. В тот момент я ревела и от боли, и от обиды за все, что с нами произошло,

– призналась Юлия Санина.

Судьи были в восторге от мужества певицы, а Екатерина Кухар назвала ее не просто бойцом, а настоящей примой. Юлия Санина получила 39 баллов от судей и бешеную поддержку и восторг зрителей.