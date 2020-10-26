В 9 выпуске "Танцев со звездами 2020" на паркет вернулись выпускники шоу. Среди приглашенных гостей была финалистка предыдущего сезона и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова. После выступления знаменитая украинка рассказала, вспыхнули ли у нее чувства к Сергею Мельнику и кого она видит в финале проекта.

Выступление Анны Ризатдиновой на "Танцах"

25 октября Анна Ризатдинова вышла на паркет "Танцев со звездами" с Сергеем Мельником и Аделиной Дели. В эксклюзивном комментарии 24 канала спортсменка призналась, что в восторге от возвращения на шоу, ведь именно оно кардинально изменило ее жизнь.

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Эмоции удивительные! "Танцы" для меня – не просто проект, не шоу. Это как часть жизни, как Олимпийские игры. То есть можно разделить мою жизнь до и после "Танцев со звездами", потому что я пришла на этот проект одним человеком, а вышла – другим,

– призналась Анна Ризатдинова.

Спортсменка не скрывала, что сразу же согласилась на предложение организаторов шоу. В то же время Анна Ризатдинова не сдерживала волнений, ведь вальс – не ее любимый вид танца, да и обычно он очень ровный, не вызывает восторга у зрителей. Однако на фоне с другими участниками трио сумело выделиться романтической и чувственной постановкой.

"Я сразу же согласилась. Но, конечно, для меня было важно, с кем я буду танцевать и какую постановку. Когда мне сказали, что это будет вальс, то, честно говоря, немного смутилась... Мне больше нравится латиноамериканский стиль – ча-ча-ча, самба, румба, где есть страсть, эмоции, энергия... Я боялась, что выступление будет посредственным, без вау-эффекта. Но на контрасте других номеров, когда у всех были пасодобли и танго, мы очень выделились", – поделилась Анна Ризатдинова.

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Вспыхнула ли страсть между Ризатдиновой и Мельником

Однако внимание зрителей было приковано не только к эффектной постановке, но и к танцовщикам – Анне Ризатдиновой и Сергею Мельнику. В течение недели они вместе тренировались и демонстрировали особую слаженность на паркете. Да и в видеодневнике знаменитые украинцы отметили, что не имеют отношений, а потому не исключено, что романтику зажжет венский вальс.

До выхода на паркет мы никогда не были знакомы. Даже, когда начался проект, я Сергея не очень знала. Но танец сближает, объединяет, потому что неделю ты не просто общаешься, видишься с человеком, а все время имеешь тактильный контакт. И это не может не сближать. А там дальше – время покажет,

– отметила она.

В танцевальной паре с Сергеем Мельником Анна Ризатдинова больше всего боялась, что их будут воспринимать как спортсменов, которые привыкли все технически выполнять, но без эмоций. Однако все боязни Анны Ризатдиновой развеялись, когда звездные судьи в восторге комментировали чувственную постановку.

"Боялась, что нам скажут: технически все прекрасно, но безэмоционально. Судьи отметили нашу чувственность, мы задели их, и это было действительно красиво, аристократично. Для нас с Сергеем – это самая большая похвала, потому что все же есть это клеймо, что спортсмены безэмоциональны, с чем я абсолютно не согласна", – добавила она.

Фавориты Анны Ризатдиновой на шоу

Не обошла Анна Ризатдинова и вопросов о предстоящем финале "Танцев со звездами". Спортсменка и тренер "Академии Ризатдиновой" призналась, что будет болеть за две пары – Сергея Мельника и Аделину Дели, а также за Юлию Санину и Дмитрия Жука.

"После предыдущего эфира, когда Сергей Мельник был первым в турнирной таблице, после этого выпуска, где он был вторым, я с уверенностью могу сказать, что он – претендент на победу. Вся война, битва, разворачиваются вокруг Нади и Санты. И пока они устраивают разборки, остальные участники молча, не словом, а делом, идут в финал. Честно говоря, я буду болеть за Сергея Мельника и Юлию Санину. Это две пары, которые показывают большой рост, без пафоса, без чего-то лишнего, просто прекрасно выполняют свою работу", – отметила Анна Ризатдинова.

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Кроме этого, спортсменка дала советы для будущих финалистов, основываясь на собственном опыте.

"Сохраните эмоции и нервы, потому что их не хватает после экватора. Кайфуйте, успейте получить удовольствие, отбросив мысли об оценках или результатах, ведь проект рано или поздно закончится. И активно общайтесь со своими зрителями, подписчиками, чтобы они еще активнее поддерживали свою пару", – добавила Анна Ризатдинова.