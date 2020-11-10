Співачка Оля Цибульська відкрила особливу деталь свого минулого: вона мала роман з танцівником Олександром Прохоровим, який був фіналістом "Танців з зірками 2019". Зустрічалась артистка з ним в час паузи в стосунках з теперішнім чоловіком.

Про це Оля Цибульська відверто розповіла у програмі "Зірковий шлях", що виходить на телеканалі "Україна". Коли журналісти запитали артистку про вірність, то вона відверто зізналась, що до шлюбу закрутила роман з іншим чоловіком.

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Ним виявився Олександр Прохоров – знаменитий український танцівник. Прихильникам "Танців з зірками" він добре відомий, адже у 2019 році з Анною Різатдіновою дійшов до фіналу шоу.

Це був непростий період в нашому житті. Але він був. З'явився Саша. Це була якась магія, – розповіла Оля Цибульська.

Співачка познайомилась із харизматичним Олександром Прохоровим, коли тільки починала вокальну кар'єру. Оля Цибульська набирала танцівників у свій шоу-балет. Однак кастинг Олександр не пройшов через свій ріст.

"Він такий самець. Високий, красивий, талановитий, харизматичний, вихований і інтелігентний", – зазначила Оля Цибульська.

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Вже за рік вони знов зустрілись, коли один з учасників шоу-балету захворів. На заміну в Харків приїхав Олександр Прохоров, який підкорив Олю Цибульську.

Я трішки розгубилась… Ми виступили і на наступний день мали повертатись. У нас був весь вечір для прогулянки по місту. Ми спілкувались, пили капучино, дивились фільм "Сніданок у Тіффані". І, в принципі, поснідали ми також разом, – згадала співачка.

На той час Оля Цибульська зустрічалась зі своїм теперішнім чоловіком. Пара переживала непростий період у стосунках, а співачка стала уникати спілкування з ним. Тоді коханий Олі Цибульської вирішив миттєво реагувати та запросив її в романтичний Париж, написавши від руки листа. Саме ця поїздка допомогла парі відновити пристрасть, а після мандрівки на світ з'явився їхній син Нестор.

"Ми припинили спілкуватись, перестали бачитись. Я полетіла в Париж і звідти повернулась вагітною. Наш Нестор трішки картавить, бо він приїхав з Франції", – з гумором розповіла Оля Цибульська про розрив з Олександром Прохоровим.

Та роман не повпливав на спілкування відомих українців. Олександр Прохоров знявся у кліпі Олі Цибульської "Дівчинка". Та тепер стосунки пари були тільки творчими.

Кліп Олі Цибульської "Дівчинка": дивіться відео