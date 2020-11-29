Тина Кароль стала настоящим украшением шоу "Танцы со звездами 2020". Каждое воскресенье она с легкостью удивляла своих поклонников, выходя на паркет в роскошных вечерних платьях. И финал шоу, который отгремел 29 ноября, не разочаровал фанатов Тины Кароль.

Образ Тины Кароль

Ведущая развлекательного шоу выбрала для последнего выпуска белоснежное вечернее платье от дизайнера David Koma с разрезом на ноге. Но главным акцентом наряда Тины Кароль была зона декольте, сообщает 24 канал. Платье имело прозрачную черную вставку, через которую виднелось нижнее белье артистки, и металлический декор.

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На этот раз Тина Кароль решила не делать прическу, а выпрямить волосы. Дневной макияж и лаконичные украшения завершили образ певицы и ведущей "Танцев со звездами 2020".

Сейчас сама Тина Кароль не публиковала профессиональные фото с финала шоу. В то же время фан-группы артистки переполнены эффектными кадрами, сделанными на паркете "Танцев".

Кроме этого, талантливые фанаты Тины Кароль уже отреагировали на новый выход артистки. В сети разместили артверсию наряд украинской модницы.

Финал "Танцев со звездами 2020"

Последний выпуск "Танцев со звездами 2020" состоялся 29 ноября. Из-за пандемии коронавируса шоу прошло без зрителей в зале. В то же время это не повлияло на атмосферу, ведь организаторы проекта поразили подбором звезд в выпуске.

На роль четвертого судьи пригласили сразу трех артистов – Монатика, Надежду Дорофееву и Игоря Ласточкина. Не меньше ошеломило и количество ведущих балкона. Арам Арзуманян, Иванна Онуфрийчук, Позитив, Дмитрий Танкович, Сергей Мельник, Сергей Танчинец, Анна Ризатдинова, Андре Тан – это далеко не весь список звезд, которые пришли поддержать финалистов, встречая их после выступлений.

За главный кубок проекта поборолись Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Максим Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук. Попытайтесь предсказать, кто из них одержал победу, благодаря опросу 24 канала.