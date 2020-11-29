Феерический финал "Танцев со звездами 2020" привлек внимание меломанов. Но не только имя победителя интересовало меломанов, но и невероятное шоу и выступления приглашенных гостей. Среди них и певец Монатик.

Выступление Монатика

Артист открыл 14 прямой эфир "Танцев со звездами 2020". Для финала шоу Монатик подобрал одну из новых композиций – ритмоLOVE. Зажигательную песню он исполнил со своими подопечными Lida Lee и Nino.

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Певицы вышли на паркет в довольно откровенных образах. Lida Lee выбрала для выступления на "Танцах со звездами" соблазнительный костюм с прозрачными брюками и боди, которое подчеркнуло пышную грудь девушки. А вот Nino красовалась в мини-юбке и топе с рукавами-воланами. Обе певицы, которых продюсирует Монатик, зажгли под общую композицию.

В конце выступления на паркет вышли финалистки шоу – Надежда Мейхер, Юлия Санина и Санта Димопулос. Под зажигательные ритмы трека Монатика они показали эффектные па, которые вызвали овации у судей.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотрите онлайн-выступление Монатика, Lida Lee и Nino

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Монатик на "Танцах со звездами"

Монатик начал строить свою карьеру как танцовщик, поэтому артист неоднократно становился приглашенным гостем развлекательного шоу. Не стал исключением 14 выпуск "Танцев со звездами", где певец не только презентовал свой новый трек, но и занял кресло четвертого судьи.

Так непривычно без зрителей. Но уверен, что за нами сегодня наблюдают миллионы. Три дивы, один танцпол, один кубок... Очень интересно, кому он достанется,

– прокомментировал Монатик.