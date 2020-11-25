Совсем скоро состоится суперфинал легендарного шоу "Танцы со звездами". На паркете выступит "Дракула" Дан Балан, а посвятят эфир атмосферным рождественским праздникам.

Четвертый сезон легендарного проекта промелькнул очень быстро. Каждый его эфир запоминался зрителям невероятными выступлениями участников, интересными ведущими и атмосферой, которую невозможно передать через экран. О том, как именно будет проходить последний выпуск шоу "Танцы со звездами", сообщается на официальной странице проекта в инстаграме.

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Рождественская атмосфера на шоу

Последний выпуск будет посвящен рождественским праздникам, поэтому на паркете начнется настоящая рождественская сказка. Впрочем, атмосфера праздника не завершит все сюрпризы, которые будут ждать поклонников.

Напомним, что в 14 выпуске за победный кубок будут соревноваться 3 пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук. Все звездные пары должны будут исполнить на паркете по три танца. Первым будет тот танец, с которым они пришли на проект, второй – самый яркий танцевальный номер сезона и третий – новый танец.

Возвращение "Дракулы" на шоу

В последнем эфире шоу выступит артист, завоевавший внимание многих поклонников и поклонниц. Тренер шоу "Голос страны" и певец Дан Балан станет специальным гостем 14 выпуска. Артист готовит на суперфинал немало сюрпризов и готов удивлять зрителей.