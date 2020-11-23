В полуфинале "Танцев со звездами" судьей-джокером снова стала Леся Никитюк. Она появилась за судейским столом в образе черного лебедя, однако выбрала странную прическу. Ведущая предстала с лысой головой, скрыв ее за белокурым париком.

В 13 выпуске шоу "Танцы со звездами" зрителей ждало множество сюрпризов. Один из них неожиданно устроила четвертая судья народная любимица и "королева ламината" Леся Никитюк. Для эфира она выбрала образ черного лебедя в роскошном мини-платье, однако предстала с лысой головой. Фото look звезда показала в инстаграм-профиле.

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Просто посреди комментирования первого выступления полуфинала – ча-ча-ча Санты Димопулос и Макса Леонова – Леся Никитюк устроила настоящий перформанс. Она заявила, что для создания своего образа вдохновлялась коллегами-судьями. Так, от Екатерины Кухар она взяла "черного лебедя и черную душу", от Григория Чапкиса – "большой танцевальный опыт и небольшую пенсию", а от Влада Ямы – "все самое лучшее". Тогда телеведущая сняла белокурый парик и поразила лысой головой.

Чего не сделаешь, ради публики, ради вас! В такое то время... Улыбнулись вчера на "Танцах со звездами"?

– поинтересовалась знаменитость.

Образ Леси Никитюк

Звезда подобрала черное мини-платье с пышным фатиновым и блестящим подолом, напоминавшим балетную пачку. Верх наряда с откровенным декольте был телесного цвета с кружевными вставками. Платье довершала голова игрушечного черного лебедя, которую судья "Танцев со звездами" вызывающе закинула за шею.

Стройные ножки Леся Никитюк подчеркнула черными полосками и туфлями с камнями от популярного бренда Amina Muaddi за более 30 тысяч гривен. Даже с лысой головой звезда выглядела потрясающе, ведь ее внешность довершал насыщенный вечерний макияж с темными тенями. Добавим, что на протяжении всего эфира она была в парике, а "лысину" показала только ради перформанса и фото за кулисами.

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