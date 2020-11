Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк похвасталась стройными ножками. Она надела изысканные туфли и сделала фото на фоне Киева.

За страницей Леси в инстаграме следят более 3,5 миллиона пользователей сети. Звезда едва ли не ежедневно радует фолловеров новыми публикациям. В частности, часто показывает свой look of the day и диктует тренды украинским модницам.

На последнем фото, которое знаменитость опубликовала в своем профиле, она показала только свои ножки. Звезда открыла окно и сфотографировала их на фоне осеннего Киева. Но больше всего внимание привлекает обувь Никитюк.

На фотографии мы видим роскошные черные туфли-лодочки на каблуках и с сияющей брошью. Эта обувь от популярного бренда Amina Muaddi. Стоимость такой пары составляет 845 фунтов стерлингов, что равняется более 30 тысячам гривен.

Яркий акцент в этот серый день. Надеюсь, вечером этот акцент не сделает мне мозоль,

– шутливо подписала фото Леся.



Ножки Леси Никитюк в туфлях от Amina Muaddi / Instagram / @lesia_nikituk

Певица Maruv в комментариях к этой публикации отметила, что она также "охотится" за этими туфлями, однако никак не может их найти. Читатели блогерши также активно оставляют свои комментарии.