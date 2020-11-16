Известная ведущая и народная любимица Леся Никитюк обожает брендовые вещи от премиальных домов мод. Однако звезда поддерживает и украинских модельеров. Она похвасталась новой шляпой от знаменитого дизайнера Руслана Багинского.

Чуть ли не каждый день телезвезда Леся Никитюк демонстрирует поклонникам свои стильные look. Для холодного осеннего сезона она подобрала шляпу от бренда Ruslan Baginskiy, который основал львовский дизайнер. Новый дорогой аксессуар ведущая засветила в инстаграм-профиле.

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Фото Леси Никитюк в шляпе от Руслана Багинского

Новую неделю звезда начала с завтрака с продюсером шоу "Танцы со звездами" Владимиром Завадюком в одном из популярных заведений Киева. Для насыщенного дня она выбрала обольстительный наряд. На ней белый топ в рубчик с весьма откровенным декольте и оголенными плечами. Внимание к бюсту Леся Никитюк привлекла многочисленными цепочками на шее. Волосы она оставила распущенными, а лицо решила не обременять насыщенным макияжем, накрасив только губы нежно-розовой помадой. С собой ведущая прихватила стильный черный клатч на серебряной цепочке.

Однако все внимание на фото привлекала шерстяная шляпа от Ruslan Baginskiy с дерзким леопардовым принтом. Стоимость такого головного убора составляет 8 700 гривен. Похоже, теперь это любимый осенний аксессуар звезды.



Леся Никитюк в шляпе от Руслана Багинского​ / Фото Instagram / @lesia_nikituk