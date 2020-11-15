Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк постоянно демонстрирует изысканные образы на каждый день и на светские выходы. Но на днях звезда показала, как она выглядит утром: в маске и патчах и в спортивном костюме.

Леся Никитюк является одной из тех женщин, кто не стесняется показывать себя без макияжа или в простых повседневных образах. Украинская телеведущая опубликовала новые фотографии на своей странице в Инстаграме.

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На этот раз она не продемонстрировала изысканный образ, а показала, как выглядит утром. Знаменитость сделала селфи на смартфон в зеркале своей ванной. Возле Никитюк сидел ее собака Рафик.

Как Леся Никитюк выглядит утром

Звезда предстала перед зеркалом в белом кроп-топе с принтом с длинным рукавом, который обнажил тонкую талию Леси и продемонстрировал ее безупречную фигуру. Также она была одета в белые спортивные мини-шорты. Образ дополнял хороший бежевый маникюр.

Леся Никитюк распустила длинные волосы и закрепила их сверху шпильками. На лицо телеведущая нанесла белую маску и патчи под глаза. В подписи к фото звезда пожелала поклонникам доброго утра.



Леся Никитюк показала, как выглядит утром / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк показала, как выглядит утром / Instagram / @lesia_nikituk