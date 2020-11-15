Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк постійно демонструє вишукані образи на щодень і на світські виходи. Але днями зірка показала, як вона виглядає зранку: у масці та патчах і в спортивному костюмі.

Леся Нікітюк є одною з тих жінок, які не соромляться показувати себе без макіяжу або ж в простих повсякденних образах. Українська телеведуча опублікувала нові світлини на своїй сторінці в інстаграмі.

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Цього разу вона не продемонструвала вишуканий образ, а показала, як виглядає зранку. Знаменитість зробила селфі на смартфон в дзеркалі своєї ванної. Біля Нікітюк сидів її собака Рафік.

Як Леся Нікітюк виглядає зранку

Зірка постала перед дзеркалом в білому кроп-топі з принтом на довгий рукав, що оголив тонку талію Лесі та продемонстрував її бездоганну фігуру. Також вона була одягнена в білі спортивні мінішорти. Образ доповнював гарний бежевий манікюр.

Леся Нікітюк розпустила довге волосся та зачепила його зверху шпильками. На обличчя телеведуча нанесла білу маску та патчі під очі. У підписі до фото зірка побажала шанувальникам доброго ранку.



Леся Нікітюк показала, як виглядає зранку / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк показала, як виглядає зранку / Instagram / @lesia_nikituk