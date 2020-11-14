Останній випуск "Холостячки" запам'ятався не тільки пристрастями між учасниками, але й бездоганними та спокусливими образами Ксенії Мішиної. Пропонуємо переглянути їх в матеріалі LifeStyle 24.

Ксенія Мішина впродовж усього проєкту "Холостячка" вражає шанувальників розкішними та спокусливими образами. Дівчина демонструє стиль як на особистих побаченнях, так і на церемонії троянд. Світлини були оприлюднені на сторінці шоу в інстаграмі.

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Для зустрічі з учасниками та привітання Андрія Рибака з днем народження, Ксенія Мішина приміряла білу сорочку оверсайз, поверх якої вдягнула джинсову мінісукню-сарафан від українського бренду Seven Eleven. Ксенія доповнила образ білими босоніжками на підборах. Вона зв'язала волосся у високий та пишний пучок й завершила аутфіт макіяжем в нюдових тонах та з акцентом на очах.

На церемонії троянд "холостячка" виглядала як ніколи вишукано та спокусливо. Ксенія обрала стильний чорно-білий костюм, що складався з оригінального топа з довгими рюшами та латексних обтислих штанів. Варто зазначити, що Мішина часто підтримує українські бренди, адже й це вбрання акторка обрала від дизайнерки Валерії Ковальської.

Спокусливий look доповнювали чорні лаконічні босоніжки на підборах. Стилісти зачесали волосся Ксенії у високий кінський хвіст. На обличчі "холостячки" красувався бездоганний макіяж: очі були нафарбовані бордовими та коричневими тінями, а губи підкреслені нюдовою помадою. Образи Ксенії Мішиної викликають захват не тільки в учасників шоу, а й в глядачів.