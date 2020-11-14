Вчора, 13 листопада, вийшов в ефір 4 випуск проєкту "Холостячка". Через шокуючі деталі, які стали відомими на шоу, проєкт покинули двоє хлопців. Ксенія Мішина прокоментувала виліт Назара Дзівульського.

Пристрасті навколо нового проєкту "Холостячка" розгораються все з більшою силою. Вчора, 13 листопада, відбувся 4 випуск шоу. Ксенія Мішина прокоментувала цей ефір та опублікувала допис на своїй сторінці в інстаграмі.

Цікаво Холостячка 4 випуск: шокуюча правда про Назара та інтимні деталі про учасників

У 4 випуску виявилось, що Назар Дзівульський, який часто розповідав про те, що він чудовий батько та навіть запросив свого сина Платона на перше побачення з Ксенією. Натомість колишня дружина Назара, Людмила, оприлюднила відео, яке переглянула "холостячка".

У ньому йшлось про те, що Назар покинув екскохану з дитиною через тиждень після народження сина. За словами Людмили, він бачив Платона близько 12 разів за 6 років. Окрім того, стало відомо, що Назар буцімто зізнався сину про те, що він його батько, за місяць до проєкту. Платон на відео розповів, що Назар не приходив до нього на дні народження й не купував йому подарунки.

Реакція Ксенії Мішиної

"Холостячка" написала, що на минулому ефірі всі стали свідками жорстокого обману та маніпуляції. Акторка зізналась, що вона в той момент, коли все зізналась, відчула образу, огиду та злість.

Найцінніше, що є у нас: дитинство і його безпосередність стали інструментом досягнення своїх корисливих цілей дорослою людиною,

– написала Ксенія Мішина.

Ксенія додала, що з такими проблемами стикаються і велика кількість жінок. "Ми залишаємось один на один з усіма болями, проблемами і завданнями. У нас немає виходу, точніше ми його не шукаємо, ми просто йдемо і ставимо своїх дітей на ноги, віддаємо їм все: свою любов, час, турботу. Ми нічого не просимо натомість і тихо живемо з цим, знаючи, що ніхто не прийде до нас на допомогу. Так ми і не чекаємо. Але так бути не повинно. Відповідальність – це не набір букв.

Відповідальність – від слова відповідь. І кожен з пари повинен відповісти, коли дитина з'являється."

Ксенія Мішина висловила підтримку жінкам, що стикаються з такими проблемами та заявила, що вони не є самотні. Зірка наголосила на тому, що не треба боятися звернутися за допомогою до інших та говорити про проблеми.