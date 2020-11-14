Вчера, 13 ноября, вышел в эфир 4 выпуск проекта "Холостячка". Из-за шокирующих деталей, которые стали известны шоу, проект покинули двое парней. Ксения Мишина прокомментировала вылет Назара Дзивульского.

Страсти вокруг нового проекта "Холостячка" разгораются все с большей силой. Вчера, 13 ноября, состоялся 4 выпуск шоу. Ксения Мишина прокомментировала этот эфир и опубликовала сообщение на своей странице в Инстаграме.

Интересно Холостячка 4 выпуск: Шокирующая правда о Назаре и интимные детали об участниках

В 4 выпуске оказалось, что Назар Дзивульский, который часто рассказывал о том, что он замечательный отец – пригласил своего сына Платона на первое свидание с Ксенией. Однако бывшая жена Назара, Людмила, обнародовала видео, которое просмотрела "холостячка".

В нем говорилось о том, что Назар покинул экс-жену с ребенком через неделю после рождения сына. По словам Людмилы, он видел Платона около 12 раз за 6 лет. Кроме того, стало известно, что Назар якобы признался сыну о том, что он его отец, за месяц до проекта. Платон на видео рассказал, что Назар не приходил к нему на дни рождения и не покупал ему подарки.

Реакция Ксении Мишиной

"Холостячка" написала, что на прошлом эфире все стали свидетелями жестокого обмана и манипуляции. Актриса призналась, что она в тот момент, когда все призналась, почувствовала обиду, отвращение и злость.

Самое ценное, что есть у нас: детство и его непосредственность стали инструментом достижения своих корыстных целей взрослым человеком,

– написала Ксения Мишина.

Ксения добавила, что с такими проблемами сталкивается большое количество женщин. "Мы остаемся один на один со всеми болями, проблемами и задачами. У нас нет выхода, точнее мы его не ищем, мы просто идем и ставим своих детей на ноги, отдаем им все: свою любовь, время, заботу. Мы ничего не просим взамен и тихо живем с этим, зная, что никто не придет к нам на помощь. Так мы и не ждем. Но так быть не должно. Ответственность-это не набор букв. Ответственность – от слова ответ. И каждый из пары должен ответить, когда ребенок появляется."

Ксения Мишина выразила поддержку женщинам, сталкивающимся с такими проблемами и заявила, что они не одиноки. Звезда отметила, что не надо бояться обратиться за помощью к другим и говорить о проблемах.