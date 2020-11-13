Одно из самых ожидаемых шоу в Украине "Холостячка" 4 выпуск уже удивило зрителей быстротечностью событий и горячими эмоциями. Мужчины уверенно борются за сердце актрисы Ксении, поэтому идут на все, чтобы завоевать ее и не подпускать к ней других участников. Чем отличился новый выпуск проекта – читайте в нашем материале.

Четвертый выпуск проекта "Холостячка" 13 ноября смог лучше раскрыть всех участников-мужчин, которые как приятно впечатлили Ксению, так и разочаровали ее.

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Знакомство с профессией Ксении

В 3 выпуске участники проекта знакомили холостячку со своими хобби и предпочтениями, а вот в новом выпуске Ксения решила испытать на прочность нервы мужчин, пригласив их на съемочную площадку. Когда все мужчины прибыли на локацию, некоторые из них были особенно поражены, ведь видели, как Ксения участвует в постельной сцене с другим мужчиной.

Наибольшее возмущение это вызвало у Назара, другие мужчины просто прокомментировали, что им это неприятно, но они понимают, что это искусство и работа актрисы. Однако после завершения сцены Ксения поспешила сказать мужчинам, что они должны понимать, как работает она и что это никогда не переносится в личную жизнь.

Мужчин ожидало еще одно испытание: холостячка предложила им всем попробовать один актерский трюк: ударить оппонента по лицу как будто на самом деле. Другой трюк заключался в том, чтобы поцеловать Ксению, как в театре, то есть не по-настоящему. Третье задание было довольно неожиданным: мужчины должны были ударить Ксению, как в кино, но не нанести ей травмы. Наиболее неожиданно себя проявил Назар, в котором Ксения рассмотрела настоящую агрессию. Такие задачи изрядно развеселили и одновременно смутили участников шоу.

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День рождения Андрея Рыбака

В неделю съемок 4 выпуска состоялось день рождения Андрея Рыбака, и Ксения не удержалась, чтобы не поздравить его праздничным тортом. Мужчина был поражен и счастлив от таких мгновений. Мишина также ему подарила футболку, которая на ее взгляд ему не понравилась, впрочем он оправдался, что он просто не очень разбирается в трендах. Другие участники подчеркнули, что это очень дорогой подарок от хорошего бренда.

Во время празднования дня рождения ведущий Григорий Решетник решил испытать мужчин на внимательность. Вот уже как 4 недели Ксения общается с мужчинами, поэтому ей стало интересно, кто внимательнее всех относится к мелочам, которым она уделяет внимание. В качестве поощрения, ведущий отметил, что тот человек, который ответит на наибольшее количество вопросов, получит от Ксении розу. Следовательно, победителем стал Евгений Ковтуненко, который лучше всех узнал Мишину за предыдущие недели.

Свидание с Андреем

Ксения Мишина в честь дня рождения подарила ему еще личное свидание. Другие участники отреагировали на это резко, но ничего не могли с этим поделать. В то время холостячка увезла Андрея к реке, где вместе с ним хотела заняться вейкбордом. Инструктор объяснил основы мастерства и с легкостью "отправил" их на воду.

У Ксении получилось почти с первого раза и она была очень ловкой, а вот у Андрея все никак не получалось. Рыбак немного расстроился, что у Мишиной все получилось, а у него нет, хотя Ксения не понимала, почему он настолько разочаровался в себе. Чтобы Андрею не было так неудобно, она пыталась его постоянно поддерживать. В конце ему все же удалось встать на вейкборд.

Холостячка отметила, что свидание ей очень понравилось, и она почувствовала, что между ними возникла химия. После активного свидания пара поехала на ужин в спокойной обстановке. Пара мило пообщалась и обменялась мнениями друг о друге. Они признались, что с каждым разом испытывают друг к другу все большую привязанность и симпатию.

Совместное свидание

Когда Ксения заезжала за Андреем, она оставила другим мужчинам письмо, в котором пригласила на общее свидание Игоря, Илью, Назара и Андрея. По ее приглашению мужчины приехали в бизнес-центр, чтобы принять участие в пресс-конференции. Таким образом женщина хотела показать, что это – также часть ее работы и жизни. Мужчин Ксения выбрала не случайно, поєтому и пригласила их, чтобы журналисты задали им свои вопросы.

Из всех каверзных вопросов нашлось место нескольким особенным. К примеру, Ксения узнала, что у 23-летнего Игоря был секс в день съемок первого знакомства с холостячкой. А вот Илья признался, что не может долго быть в отношениях без секса – даже 3 месяца для него многовато, а вот верным он может быть только женщинам, которых любит.

Настоящим шоком для Ксении стало заявление, которое на адрес пресс-конференции прислали интернет-пользователи. В нем говорилось о том, что Назар официально отказывается от своего сына Платона, хотя постоянно рассказывал о том, что он замечательный отец и любит отпрыска. Назар свое заявление прокомментировал так, что было такое время, когда его экс-возлюбленной нужны были средства от государства на сына, поэтому он подписал свое заявление. Когда же его спросили, почему он не помог ей со средствами, он сказал, что для него не важны никакие документы, когда он и так любит сына.

Шокирующая правда о Назаре

В дополнение ко всему неприятному, что увидела и услышала Ксения, бывшая возлюбленная Назара – Людмила – записала Ксении видеообращение, где рассказала всю правду о мужчине. Оказалось, что Назар бросил возлюбленную с ребенком через неделю после его рождения. По ее словам, он видел своего сына около 12 раз за 6 лет. Также стало известно, что Назар якобы признался сыну о том, что он его отец, только за месяц до проекта. Также сын Платон на видео признался, что Назар не приходил к нему на дни рождения, не покупал ему подарки и редко к нему приходил.

Ксения была шокирована, поэтому видео она тоже решила показать самому Назару, когда они были наедине. Почти от всех обвинений он открестился, а на вопрос, почему он так поздно признался Платону об отцовстве, он ответил, что он считал так нужнее. Холостячка поделилась, что почувствовала в Людмиле саму себя. После острой ссоры и конфликта Ксения предупредила Назара, если вдруг он сделает что-то плохое сыну с Людмилой после этого видео, он будет иметь дело с ее юристами. В конце, Ксения попросила Назара покинуть проект.

После пресс-конференции у Ксении были личные встречи с Ильей, Игорем и Андреем, где они подробнее обсудили все вопросы, которые возникали на встрече с журналистами.

Церемония роз

На четвертую церемонию роз Ксения, как всегда появилась эффектной и сексуальной, и перед вручением роз она прослушала видеообращения от всех мужчин.

Евгений Ковтуненко на церемонию шел спокойный, поскольку он получил розу на конкурсе вопросов, а вот остальные заметно нервничали. Александр Эллерт неожиданно нарушил традицию получения роз и пригласил на личную беседу Ксению, где подарил розу из арбуза и сделал собственными руками серьги в форме пуговиц. Холостячка была приятно удивлена вниманием мужчины.

Несмотря на то, что Ксения Мишина принесла на церемонию роз равное количество роз, что соответствовало количеству мужчин, но одну она все же не вручила участнику – им стал Илья Рыбальченко. Ксению смутило то, что мужчина слишком зависим от сексуальной жизни и что он может быть ей неверен в ее отсутствие. Поэтому, они попрощались навсегда в проекте.