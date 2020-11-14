Страсти вокруг Ксении Мишиной в 4 выпуске "Холостячки" разгорелись не на шутку! В 4 выпуске холостячка лучше узнала мужчин-участников, что пошло не всем на пользу. Подробнее – узнавайте в материале.

Проект "Холостячка" собрал самым разнообразных мужчин, у которых были свои секреты "в сундуках". Только сегодня часть из них удалось узнать главной героине проекта, из-за чего она могла лучше сделать свои выводы.

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Первым проект покинул Назар Рыбак из Тернополя. Все произошло во время совместного свидания Ксении с ним и другими мужчинами на пресс-конференции, на которую их пригласила холостячка. Она хотела показать частичку своей работы, где ей часто приходится общаться с журналистами. Там открылась неожиданная правда о Назаре – по словам его бывшей возлюбленной Людмилы, мужчина вовсе не заботился об их сыне Платоне и даже написал заявление об отказе от родительских прав. Ситуация получилась сложной, но Ксения не выдержала лжи и лицемерия, поэтому попросила его уйти из проекта.

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Вторым, кто покинул шоу, стал Илья Рыбальченко из Киева. Мужчина в 4 выпуске признался на пресс-конференции, что ведет активную сексуальную жизнь и испытывает постоянную потребность в этом. Ксения не была уверена, что он будет ей верен, когда ее не будет рядом с ним в будущем, поэтому навсегда попрощалась с ним в проекте.