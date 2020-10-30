Долгожданное шоу "Холостячка" началось 23 октября на телеканале "СТБ". Главная героиня проекта – актриса Ксения Мишина – в первом выпуске выбрала 11 человек из 16, которые произвели на нее впечатление. Кто ими стали – читайте на LifeStyle 24.

На проект "Холостячка" пришли мужчины самых разнообразных профессий: спортсмены, бизнесмены, телеведущие, комики, IT-разработчики и веб-дизайнеры. Впрочем, только некоторые из них произвели особое впечатление на звезду проекта – Ксению Мишину. Женщина уверена, что ее будущий любимый должен принять в свою жизнь не только ее, но и 5-летнего сына Платона.

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Кто из 11-ти мужчин завоюет сердце женщины – узнаем совсем скоро, а пока предлагаем посмотреть краткие биографии всех участников шоу.

Холостячка 2020: участники шоу

Андрей Рыбак

Возраст: 29 лет

Город: Житомир

Комик и телеведущий не всегда был веселым и радостным. Его детство было сложным, ведь он рос в постоянном страхе – отец много пил и бил маму. Впоследствии мама ушла к другому мужчине и развелась с отцом Андрея. Сейчас мужчина работает ведущим на корпоративах, а также радиоведущим вечерней программы "Пора домой-шоу". Кроме этого Рыбак уже 11 лет пишет скетчи, сценарии для различных юмористических ТВ-проектов ("Лига смеха" и другие) и является резидентом "Камеди клаб". Андрей Рыбак увлекается спортом.

Что касается личной жизни, то у него было несколько длительных отношений, но все они не увенчались успехом. Большую роль сыграет и профессия Андрея, из-за чего женщины часто не воспринимают его всерьез. Мужчина верит, что встретит настоящую любовь и по этому он пришел на проект.

Андрей Рыбак в проекте "Холостячка" / Фото "СТБ"

Сергей Кириенко

Возраст: 29 лет

Город: Харьков

Еще с детства Сергей рос сиротой – в 11 лет его мама умерла от сердечного приступа, из-за чего опеку над ним и младшим братом взяли отец, бабушка и мамины сестры. Впоследствии у него появилась мачеха, которая родила от отца сына, поэтому Сергей сильно ревновал отца к новой семье. Но повзрослев, Сергей наладил со всеми братьями хорошие отношения.

Сейчас мужчина развивается в IT-сфере и занимается СЕО-продвижением. Благодаря его усердной работе, он уже заработал себе на квартиру в элитном районе Харькова. Его цель – 10 миллионов долларов. Кроме работы, Сергей занимается спортом, увлекается велоспортом и йогой. Кириенко также является вегетарианцем и более 15 лет не ест мяса, а также не пьет алкоголь более 7 лет. В частности, он ведет блог в сети, где рассказывает о своих успехах и мотивации. Что касается личной жизни, у него дважды были серьезные отношения, которые длились по 3 и 2 года соответственно.

Сергей Кириенко из шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Евгений Ковтуненко

Возраст: 36 лет

Город: Киев

О семье Евгения известно немного, однако мужчина отметил, что они всегда собираются на различные семейные праздники. Мужчина не забывает о родителях и помогает им материально. Мужчина работает юристом и является владельцем одной из 50 лучших компаний в Украине. Он также является совладельцем и бренд-шефом ресторана FILETTO в Киеве. Евгений часто путешествует и любит активный отдых на море или океане.

Ранее у него были 6 лет серьезных отношений с одесситкой, которую он перевез жить в Киев. Вместе они работали над улучшением ресторана, но это и стало причиной их расставания – рабочие моменты слишком перешли в личную жизнь. Евгений не скрывает, что в свое время гнался за доходами и однажды даже был в шаге от смерти, ведь попал в жуткое ДТП. Поэтому он пересмотрел свою жизнь под другим углом и понял, что хочет не только денег, но и любимого человека и семью.

Евгений Ковтуненко на шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Игорь Бабко

Возраст: 23 года

Город: Киев

Самый молодой участник проекта"Холостячка" с детства рос в семье медиков, впрочем, он выбрал профессию в IT и стал разработчиком веб-сайтов. Также Игорь является владельцем аутсорсингового агентства, поэтому не скрывает, что сейчас вся его жизнь расписана по минутам. Онлайн-бизнес помогает ему не привязываться территориально к одному месту. Он не хочет покупать автомобиль, поскольку также считает, что это слишком привязывает человека к постоянной вещи в жизни. Парень любит спорт и серфинг, в будущем планирует переехать жить к океану, пока рассматривает Испанию.

Что касается личной жизни, то он дважды имел серьезные отношения. Одни из них – это подростковая любовь и длились они 1 год, а другие – 3,5 года, которые показали Игорю, что у него с любимой слишком разные взгляды на жизнь.

Игорь Бабко на шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Константин Скрипачук

Возраст: 40 лет

Город: Киев

Один из самых харизматичных мужчин проекта является фотографом. За его плечами – огромный опыт в фотоделе и выставках. Он снимает различные события, занимается портретной съемкой и съемкой интерьеров. В частности, делает фото для миссий ОБСЕ и ЕС в Украине. Константин также имеет собственную фотостудию. Что касается увлечений, мужчина также занимается триатлоном. Из особенностей внешности – у него высокий рост.

Мужчина с детства рос единственным ребенком в семье, а его отец всегда учил уважать женщин, поэтому такая "установка" до сих пор сохранилась в его поведении. Он убежден, что мужчина должен быть не только защитником для своей семьи, но и хорошим хозяином. В своей жизни он трижды был в серьезных отношениях и дважды женат. С ними он развелся из-за нежелания бывших жен рожать детей, а для Константина это было важно – воспитывать потомков.

Константин Скрипарчук на шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Андрей Шатырко

Возраст: 28 лет

Город: Киев

С детства мужчина рос в дисциплинированной военной семье, где не было места шалостям. У родителей были небольшие доходы, поэтому он редко получал то, что хотел. Сейчас он неплохо зарабатывает, о чем всегда мечтал, когда был ребенком. Андрей работает предпринимателем – продвигает инстаграм-страницы людей, а также помогает с ведением аккаунтов в TikTok и других соцсетях.

Шатырко также связан с телеканалом "1+1", где несколько лет работает ведущим бэкстейджа в проектах "Танцы со звездами" и "Голос страны". На первом он и познакомился с Ксенией Мишиной, когда она участвовала в проектах. Что касается личной жизни, то у него дважды были любимые женщины и он им двоим делал предложение, но все так и не завершилось свадьбой.

Андрей Шатырко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Алексей Тригубенко

Возраст: 31 год

Город: Киев

Алексей является предпринимателем, основав собственную компанию по аренде автомобилей. Вместе с другом они в автопарке имеют 140 машин, которые пользуются популярностью среди клиентов. Впрочем, его бизнес не всегда процветал – длительные неудачи "подкосили" отношения Алексея и его бывшей девушки, которая отчаялась в нем и не поддерживала его в сложный период. Через 7 лет отношений он расстался с экс-возлюбленной.

Тригубенко вырос в обычной семье, однако он убежден, что имеет прекрасный пример для подражания – своих родителей, которые до сих счастливо живут в браке. Следовательно, мужчина мечтает о крепкой и счастливой семье с детьми. Касаемо его увлечений, то Алексей активно занимается спортом и в свое время смог хорошо похудеть. Он также не употребляет алкоголь и не увлекается курением.

Алексей Тригубенко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Илья Рыбальченко

Возраст: 33 года

Город: Киев

Еще один участник шоу "Холостячка" – Илья – является бизнесменом, который смог придумать несколько бизнес-идей, которые себя окупили. 8 лет назад он открыл маленькую парикмахерскую, которая впоследствии стала настоящим салоном красоты. Впоследствии он продал ее и начал делать "бизнес под ключ". Сейчас он является совладельцем крупной автомойки.

Несмотря на хороший доход в столице Украины, Илья рос в бедной семье. Сейчас он себя хорошо реализовал и ищет любимую для взаимоотношений. Рыбальченко однажды уже был женат, а также был в отношениях с женщиной, которая имела 8-летнего сына. Он его полюбил, как родного, из-за чего часто шутит, что все же имеет ребенка. По его словам, именно он привил ему любовь к спорту и помог отказаться от алкоголя и табака. Из спортивных занятий мужчина уделяет внимание тяжелой атлетике.

Илья Рыбальченко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Владимир Оксамитный

Возраст: 29 лет

Город: Киев

Один из самых загадочных участников проекта появился на первой встрече с Ксенией Мишиной в роли фотографа и до конца скрывал свое участие в шоу. Впоследствии он признался, что претендует на сердце женщины. Что касается его профессии, то он владеет фотостудией в Виннице, а также создает еще одну в Киеве. Мужчина в рамках работы много путешествует за границей и снимает известных личностей.

Владимир вырос в счастливой семье, поэтому мечтает создать такую ​​же. Он еще не имел серьезных многолетних отношений – романы в основном длились не более одного-двух месяцев. Сейчас он не видит рядом с собой бизнес-леди, а хочет завязать отношения с творческой девушкой.

Владимир Оксамитный в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Артем Шепель

Возраст: 29 лет

Город: Запорожье

Украинский Конор Мак-Грегор пришел на проект, чтобы очаровать и никогда больше не отпускать любимую женщину. Мужчина не скрывает, что когда влюбляется – то теряет голову. У него были серьезные отношения, которые длились 5 лет. Разошлись они по его инициативе, поскольку наговорил любимой лишнего.

Мужчина активно занимается спортом и является профессиональным спортсменом. Еще с детства любовь к спорту ему привили его родители, которые отвели Артема в секцию по тхэквондо. Сейчас он является мастером спорта и многократным чемпионом мира. Шепель также прекрасно владеет такими боевыми искусствами, как муай-тай и джиу-джитсу. Он тесно общается с командой профессионального бойца UFC Конора Мак-Грегора. В частности, Артем увлекается велоспортом и снимается в рекламных видеороликах и клипах.

Артем Шепель в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Назар Дзивульский

Возраст: 30 лет

Город: Тернополь

Единственный русскоязычный участник проекта имеет 6-летнего сына Платона. Мужчина стал отцом мальчика из-за кратковременного романа. Только разойдясь с девушкой, мужчина впоследствии узнал, что она беременна от него, впрочем, не отказался от сына. Впоследствии мужчина женился на другой любимой, но из-за ее постоянной ревности и нелюбви к его сыну он с ней развелся. Впоследствии "выплыли" и другие сомнительные подробности ее жизни из интернета.

Сейчас мужчина занимается воспитанием сына, а также работает моушн-дизайнером. Ранее был владельцем сети магазинов оптово-розничной торговли, а также бизнес-журнала и тренажерного зала в Тернополе. Из-за смерти отца Назар остался жить в Тернополе и часто проводит время с матерью и сестрой. Дзвильский также увлекается армреслингом и имел уже много наград.

Назар Дзивульский в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Александр Эллерт

Возраст: 33 лет

Город: Киев

Один из самых веселых участников проекта "Холостячка" является сценаристом и автором шуток Студии "Квартал-95", а также ведущим корпоративов. Мужчина хорошо знаком с другим юмористом проекта – Андреем Рыбаком, ведь они часто встречаются на тематических событиях. Из увлечений – мужчина любит кататься на борде.

Касаемо семьи, то Александра самостоятельно воспитывала мама, которая работала учительницей. Сам мужчина уже является отцом 12-летней дочери Эли, поскольку в студенческие годы женился на любимой. Уже через 2 года брак распался из-за разных взглядов на жизнь. Через 7 лет после первого брака Александр женился второй раз на девушке из общей компании. Впрочем, брак также не имел счастливого конца – бывшие возлюбленные поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.

Александр Эллерт в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"