Довгоочікуване шоу "Холостячка" розпочалось 23 жовтня на телеканалі "СТБ". Головна героїня проєкту – актриса Ксенія Мішина – у першому випуску обрала 11 чоловік із 16-ти, які справили на неї найбільше враження. Хто ними стали – читайте на LifeStyle 24.

На проєкт "Холостячка" прийшли чоловіки найрізноманітніших професій: спортсмени, бізнесмени, телеведучі, коміки, IT-розробники та веб-дизайнери. Втім, лише деякі з них справили особливе враження на зірку проєкту – Ксенію Мішину. Жінка переконана, що її майбутній коханий повинен прийняти у своє життя не лише її, а й 5-річного сина Платона.

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Хто із 11-ти чоловіків завоює серце жінки – дізнаємось зовсім скоро, а поки пропонуємо переглянути короткі біографії всіх учасників шоу.

Холостячка 2020: учасники шоу

Андрій Рибак

Вік: 29 років

Місто: Житомир

Комік і телеведучий не завжди був веселим та радісним. Його дитинство було складним, адже він ріс у постійному страху – батько багато випивав та бив маму. Згодом мама пішла до іншого чоловіка та розлучилась із татом Андрія. Наразі чоловік працює ведучим на корпоративах, а також є радіоведучим вечірньої програми "Пора додому-шоу". Окрім цього Рибак уже 11 років пише скетчі, сценарії для різних гумористичних ТВ-проєктів ("Ліга сміху" та інші) і є резидентом "Камеді клаб". Андрій Рибак захоплюється спортом.

Щодо особистого життя, то в нього було декілька довготривалих стосунків, але всі вони не мали успіху. Велику роль зіграє і професія Андрія, через що жінки часто не сприймають його серйозно. Чоловік вірить, що зустріне справжнє кохання і за цим він прийшов на проєкт.



Андрій Рибак в проєкті "Холостячка" / Фото "СТБ"

Сергій Кірієнко

Вік: 29 років

Місто: Харків

Ще з дитинства Сергій ріс напівсиротою – в 11 років його мама померла від серцевого нападу, через що опіку над ним та молодшим братом взяли батько, бабуся і мамині сестри. Згодом у нього з'явилась мачуха, яка народила від батька сина, тому Сергій неабияк ревнував батька до нової сім'ї. Але подорослішавши, Сергій налагодив з усіма братами хороші взаємини.

Наразі чоловік розвивається в IT-сфері і займається СЕО-просуванням. Завдяки його старанній роботі, він вже заробив собі на квартиру в елітному районі Харкова. Його ціль – 10 мільйонів доларів. Окрім роботи, Сергій займається спортом, захоплюється велоспортом та йогою. Кірієнко також є вегетаріанцем і більше 15 років не їсть м'яса, а також не п'є алкоголь більше 7 років. Зокрема, він веде блог в мережі, де розповідає про свої успіхи та мотивацію. Щодо особистого життя, у нього двічі були серйозні стосунки, які тривали по 3 і 2 роки відповідно.



Сергій Кірієнко з шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Євгеній Ковтуненко

Вік: 36 років

Місто: Київ

Про сім'ю Євгенія відомо небагато, проте чоловік зазначив, що вони завжди збираються на різні родинні свята. Чоловік не забуває про батьків і допомагає їм матеріально. Чоловік працює юристом і є власником однієї з 50 найкращих компаній в Україні. Він також є співвласником та бренд-шефом ресторану FILETTO в Києві. Євгеній часто подорожує світом і любить активний відпочинок на морі чи океані.

Раніше у нього були 6 років серйозних стосунків з одеситкою, яку він перевіз жити у Київ. Разом вони працювали над покращенням ресторану, але це і стало причиною їхнього розставання – робочі моменти надто перейшли в особисте життя. Євгеній не приховує, що свого часу гнався за статками і одного разу навіть був за крок до смерті, адже потрапив у моторошну ДТП. Тому він переглянув своє життя під іншим кутом та зрозумів, що хоче не лише грошей, а й кохану людину та сім'ю.



Євгеній Ковтуненко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Ігор Бабко

Вік: 23 роки

Місто: Київ

Наймолодший учасник проєкту "Холостячка" з дитинства ріс у сім'ї медиків, втім, він обрав професію в IT та став розробником вебсайтів. Також Ігор є власником аутсорсингового агентства, тому не приховує, що зараз все його життя розписане по хвилинах. Онлайн-бізнес допомогає йому не прив’язуватися територіально до одного місця. Він не хоче купувати автомобіль, оскільки також вважає, що це надто прив'язує людину до постійної речі у житті. Хлопець полюбляє спорт та серфінг, в майбутньому планує переїхати жити до океану, наразі розглядає Іспанію.

Щодо особистого життя, то він двічі мав серйозні стосунки. Одні з них – це підліткове кохання і тривали вони 1 рік, а інші – 3,5 роки, які показали Ігорю, що в нього з коханою надто різні погляди на життя.



Ігор Бабко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Костянтин Скріпачук

Вік: 40 років

Місто: Київ

Один з найхаризматичніших чоловіків проєкту є фотографом. За його плечима – величезний досвід у фотосправі та виставках. Він знімає різні події, займається портретною зйомкою та зйомкою інтер'єрів. Зокрема, робить фото для місій ОБСЄ і ЄС в Україні. Костянтин також має власну фотостудію. Щодо захоплень, чоловік також займається тріатлоном. З особливостей зовнішності – він має високий ріст.

Костянтин з дитинства ріс єдиною дитиною в сім'ї, а його батько завжди вчив поважати жінок, тому така "установка" досі збереглась у його поведінці. Він переконаний, що чоловік має бути не лише захисником для своєї сім'ї, а й хорошим господарем. У своєму житті він тричі був у серйозних стосунках і двічі одружений. З ними він розлучився через небажання ексдружин народжувати дітей, а для Костянтина це було важливо – виховувати нащадків.



Костянтин Скріпарчук в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Андрій Шатирко

Вік: 28 років

Місто: Київ

З дитинства чоловік ріс у дисциплінованій військовій сім'ї, де не було місця пустощам. У батьків були невеликі статки, через це він рідко отримував те, що хотів. Зараз чоловік непогано заробляє, про що завжди мріяв, коли був дитиною. Андрій працює підприємцем – просуває інстаграм-сторінки людей, а також допомагає з веденням акаунтів в TikTok та інших соцмережах.

Шатирко також пов’язаний з телеканалом "1+1", де кілька років працює ведучим бекстейджу в проєктах "Танці з зірками" та "Голос країни". На першому він і познайомився з Ксенією Мішиною, коли вона брала участь в проєкті. Щодо особистого життя, то в нього двічі були кохані жінки і він їм двом освідчувався, проте все так і не завершилось одруженням.



Андрій Шатирко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Олексій Тригубенко

Вік: 31 рік

Місто: Київ

Олексій є підприємцем, заснувавши власну компанію з оренди автомобілів. Разом з другом вони мають в автопарку 140 машин, які користуються популярністю серед клієнтів. Втім, його бізнес не завжди процвітав – тривалі невдачі "підкосили" стосунки Олексія та його колишньої дівчини, яка зневірилась у ньому та не підтримувала його у складний період. Через 7 років стосунків він розійшовся з екскоханою.

Тригубенко виріс у звичайній сім'ї, проте він переконаний, що має чудовий приклад для наслідування – своїх батьків, які до сьогодні щасливо живуть у шлюбі. Відтак, чоловік мріє про міцну та щасливу сім'ю з дітьми. Щодо його захоплень, то Олексій активно займається спортом та свого часу зміг добряче схуднути. Він також не вживає алкоголь та не захоплюється курінням.



Олексій Тригубенко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Ілля Рибальченко

Вік: 33 роки

Місто: Київ

Ще один учасник шоу "Холостячка" – Ілля – є бізнесменом, який зміг придумати декілька бізнес-ідей, які себе окупили. 8 років тому він відкрив маленьку перукарню, яка згодом стала справжнім салоном краси. Згодом він продав її та почав робити "бізнес під ключ". Наразі він є співвласником великої автомийки.

Незважаючи на хороший дохід у столиці України, Ілля ріс у бідній сім'ї. Зараз він себе добре реалізував та шукає кохану для стосунків. Рибальченко одного разу вже був одружений, а також був у стосунках з жінкою, яка мала 8-річного сина. Він його полюбив, як рідного, через що часто жартує, що все ж має дитину. За його словами, саме він прищепив йому любов до спорту та допоміг відмовитись від алкоголю і тютюну. Зі спортивних занять чоловік приділяє увагу важкій атлетиці.



Ілля Рибальченко в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Володимир Оксамитний

Вік: 29 років

Місто: Київ

Один із найзагадковіших учасників проєкту з'явився на першій зустрічі з Ксенією Мішиною в ролі фотографа та до кінця приховував свою участь в шоу. Згодом він зізнався, що претендує на серце жінки. Щодо його професії, то він володіє фотостудією у Вінниці, а також створює ще одну у Києві. Чоловік в рамках роботи багато подорожує за кордоном та знімає відомих особистостей.

Володимир виріс у щасливій сім'ї, тому мріє створити таку ж. Він ще не мав серйозних кількарічних стосунків – романи здебільшого тривали не більше одного-двох місяців. Зараз він не бачить поряд із собою бізнес-леді, а хоче зав'язати стосунки з творчою дівчиною.



Володимир Оксамитний в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Артем Шепель

Вік: 29 років

Місто: Запоріжжя

Український Конор Мак-Грегор прийшов на проєкт, щоб зачарувати і ніколи більше не відпускати кохану жінку. Чоловік не приховує, що коли закохується – то втрачає голову. У нього були серйозні стосунки, які тривали 5 років. Розійшлись вони з його ініціативи, оскільки наговорив коханій зайвого.

Чоловік активно займається спортом і є професійним спортсменом. Ще з дитинства любов до спорту йому привили його батьки, які відвели Артема у секцію по тхеквондо. Зараз він є майстром спорту та багаторазовим чемпіоном світу. Шепель також чудово володіє такими бойовими мистецтвами, як муай-тай і джиу-джитсу. Він тісно спілкується з командою професійного бійця UFC Конора Мак-Грегора. Зокрема, Артем захоплюється велоспортом та знімається у рекламних відеороликах і кліпах.



Артем Шепель в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Назар Дзівульський

Вік: 30 років

Місто: Тернопіль

Єдиний україномовний учасник проєкту має 6-річного сина Платона. Чоловік став батьком хлопчика через короткочасний роман. Лише розійшовшись з дівчиною, чоловік згодом дізнався, що вона вагітна від нього, втім, не відмовився від сина. Згодом чоловік одружився з іншою коханою, але через її постійні ревнощі та нелюбов до його сина він з нею розлучився. Згодом "виплили" й інші сумнівні подробиці її життя з інтернету.

Зараз чоловік займається вихованням сина, а також працює моушн-дизайнером. Раніше був власником мережі магазинів оптово-роздрібної торгівлі, а також бізнес-журналу і тренажерного залу у Тернополі. Через смерть батька Назар залишився жити у Тернополі та часто проводить час з матір'ю і сестрою. Дзвільський також захоплюється армреслінгом та мав вже чимало нагород.



Назар Дзівульський в шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"

Олександр Еллерт

Вік: 33 роки

Місто: Київ

Один з найвеселіших учасників проєкту "Холостячка" є сценаристом та автором жартів Студії "Квартал-95", а також ведучим корпоративів. Чоловік добре знайомий з іншим гумористом проєкту – Андрій Рибаком, адже вони часто зустрічаються на тематичних подіях. Із захоплень – чоловік любить кататись на борді.

Щодо сім'ї, то Олександра самотужки виховувала мама, яка працювала вчителькою. Сам чоловік вже є батьком 12-річної доньки Елі, оскільки у студентські роки одружився з коханою. Вже за 2 роки шлюб розпався через різні погляди на життя. Через 7 років після першого шлюбу Олександр одружився вдруге з дівчиною із спільної компанії. Втім, шлюб також не мав щасливого кінця – колишні кохані зрозуміли, що дружити у них виходило краще, ніж будувати сім'ю.



Олександр Еллерт у шоу "Холостячка" / Фото "СТБ"