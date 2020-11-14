Пристрасті навколо Ксенії Мішиної у 4 випуску "Холостячки" розгорілись не на жарт! У 4 випуску холостячка краще дізналась про чоловіків-учасників, що пішло не всім на користь. Детальніше – дізнавайтесь в матеріалі.

Проєкт "Холостячка" зібрав найрізноманітніших чоловіків, які мали свої секрети "у скринях". Лише сьогодні частину з них вдалось дізнатись головній героїні проєкту, через що вона могла краще зробити свої висновки.

Варто прочитати Холостячка 4 випуск: шокуюча правда про Назара та інтимні деталі про учасників

Першим проєкт покинув Назар Рибак з Тернополя. Все сталось під час спільного побачення Ксенії з ним та іншими чоловіками на пресконференції, на яку запросила холостячка. Вона хотіла показати частинку своєї роботи, де їй часто доводиться спілкуватись з журналістами. Саме там викрилась неочікувана правда про Назара – за словами його колишньої коханої Людмили, чоловік зовсім не дбав за їхнім сином Платоном та навіть написав заяву про відмову від батьківських прав. Ситуація вийшла складною, але Ксенія не стерпіла брехні та лицемірства, тому попросила його піти з проєкту.

Знайомтесь Холостячка: всі учасники шоу

Другим, хто покинув шоу, став Ілля Рибальченко з Києва. Чоловік у 4 випуску зізнався на пресконференції, що веде активне сексуальне життя і відчуває постійну потребу в цьому. Ксенія не була впевнена, що він буде їй вірний, коли її не буде поряд з ним в майбутньому, тому назавжди попрощалась з ним у проєкті.