Одне з найочікуваніших шоу в Україні "Холостячка" 4 випуск вже здивувало глядачів швидкоплинністю подій та гарячими емоціями. Чоловіки впевнено боряться за серце актриси Ксенії, тому йдуть на все, аби завоювати її і не підпускати до неї інших учасників. Чим відзначився новий випуск проєкту – читайте у нашому матеріалі.

Четвертий випуск проєкту "Холостячка" 13 листопада зміг краще розкрити всіх учасників-чоловіків, які як приємно вразили Ксенію, так і розчарували її.

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Знайомство з професією Ксенії

У 3 випуску учасники проєкту знайомили холостячку зі своїми хобі та вподобаннями, а от у новому випуску Ксенія вирішила випробувати на міцність нерви чоловіків, запросивши їх на знімальний майданчик. Коли всі чоловіки прибули на локацію, деякі з них були особливо вражені, адже бачили, як Ксенія бере участь у сцені в ліжку з іншим чоловіком.

Найбільше обурення це викликало у Назара, інші чоловіки просто прокоментували, що їм це неприємно, але вони розуміють, що це мистецтво і робота актриси. Проте після завершення сцени Ксенія поспішила сказати чоловікам, що вони повинні розуміти, як працює вона і що це ніколи не переноситься в особисте життя.

На чоловіків чекало ще одне випробування: холостячка запропонувала їм всім спробувати один акторський трюк: ляснути опонента по обличчю наче насправді. Інший трюк полягав у тому, щоб поцілувати Ксенію, як у театрі, тобто, не по-справжньому. Третє завдання було доволі несподіваним: чоловіки повинні були вдарити Ксенію, наче у кіно, але не завдати їй травм. Найбільш неочікувано себе проявив Назар, у якому Ксенія розгледіла справжню агресію. Такі завдання неабияк розвеселили та водночас збентежили учасників шоу.

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День народження Андрія Рибака

У тиждень знімань 4 випуску відбулось день народження Андрія Рибака, і Ксенія не втрималась, щоб не привітати його святковим тортом. Чоловік був вражений та щасливий від таких митей. Мішина також йому подарувала футболку, яка на її погляд йому не сподобалась, втім він виправдався, що він просто не дуже розуміється у трендах. Інші учасники підкреслили, що це дуже дорогий подарунок від хорошого бренду.

Під час святкування дня народження ведучий Григорій Решетник вирішив випробувати чоловіків на уважність. Вже ось як 4 тижні Ксенія спілкується з чоловіками, тому їй стало цікаво, хто найуважніше ставиться до дрібниць, яким вона приділяє увагу. Як заохочення, ведучий зазначив, що той чоловік, який відповість на найбільшу кількість питань, отримає від Ксенії троянду. Відтак, переможцем став Євгеній Ковтуненко, який найкраще дізнався про Мішину за попередні тижні.

Побачення з Андрієм

Ксенія Мішина в честь дня народження подарувала йому ще особисте побачення. Інші учасники відреагували на це різко, але нічого не могли з цим вдіяти. В той час холостячка відвезла Андрія до річки, де разом з ним хотіла зайнятись вейкбордом. Інструктор пояснив основи майстерності і з легкістю "відправив" їх на воду.

У Ксенії вийшло майже з першого разу і вона була дуже вправною, а от Андрію все ніяк не виходило. Рибак трохи засмутився, що Мішиній все вийшло, а йому ні, хоча Ксенія не розуміла, чому він настільки розчарувався у собі. Щоб Андрію не було так незручно, вона намагалась його постійно підтримувати. Наприкінці йому все ж вдалось встати на вейкборд.

Холостячка зауважила, що побачення їй дуже сподобалось, і вона відчула, що між ними виникла хімія. Після активного побачення пара поїхала на вечерю у спокійнішій обстановці. Пара мило поспілкувалась та обмінялась думками одне про одного. Вони зізнались, що з кожним разом відчувають одне до одного все більшу прив'язаність і симпатію.

Спільне побачення

Коли Ксенія заїжджала за Андрієм, вона залишила іншим чоловікам лист, у якому запросила на спільне побачення Ігоря, Іллю, Назара та Андрія. На її запрошення чоловіки приїхали у бізнес-центр, щоб вони взяли участь у пресконференції. Таким чином жінка хотіла показати, що це – також частина її роботи і життя. Чоловіків Ксенія вибрала не випадково, тому і запросила їх, аби журналісти задали їм свої питання.

Поміж усіх каверзних запитань знайшлось місце кільком особливим. До прикладу, Ксенія дізналась, що 23-річний Ігор мав секс у день зйомок першого знайомства з холостячкою. А от Ілля зізнався, що не може довго бути у стосунках без сексу – навіть 3 місяці для нього забагато, а от вірним він може бути лише до жінок, яких кохає.

Справжнім шоком для Ксенії стала заява, яку на адресу пресконференції надіслали інтернет-користувачі. У ній йшлось про те, що Назар офіційно відмовляється від свого сина Платона, хоча постійно розповідав про те, що він чудовий батько і любить нащадка. Назар свою заяву прокоментував так, що був такий час, коли його екскоханій потрібні були кошти від держави на сина, тому він підписав свою заяву. Коли ж його запитали, чому він не допоміг їй більше з коштами, він сказав, що для нього неважливі жодні документи, коли він і так його любить.

Шокуюча правда про Назара

У додаток до всього неприємного, що побачила і почула Ксенія, колишня кохана Назара – Людмила – записала Ксенії відеозвернення, де розповіла усю правду про чоловіка. Виявилось, що Назар покинув кохану з дитиною через тиждень після його народження. За її словами, він бачив свого сина близько 12 разів за 6 років. Також стало відомо, що Назар начебто зізнався сину про те, що він його батько, лише за місяць до проєкту. Також син Платон на відео зізнався, що Назар не приходив до нього на дні народження, не купував йому подарунки та рідко до нього приходив.

Ксенія була шокована, тому відео вона теж вирішила показати самому Назару, коли вони були наодинці. Майже від усіх звинувачень він відхрестився, а на питання, чому він так пізно зізнався Платону про батьківство, він відповів, що він так вважав за потрібніше. Холостячка поділилась, що відчула у Людмилі себе саму. Після гострою суперечки та конфлікту Ксенія попередила Назара, що раптом він зробить щось погане сину з Людмилою після цього відео, він буде мати справу з її юристами. Наприкінці, Ксенія попросила Назара покинути проєкт.

Після пресконференції Ксенія мала особисті зустрічі з Іллею, Ігорем та Андрієм, де воне детальніше обговорили всі питання, які виникали на зустрічі з журналістами.

Церемонія троянд

На четверту церемонію троянд Ксенія, як завжди з'явилась ефектною та сексуальною, і перед врученням троянд вона прослухала відеозвернення від усіх чоловіків.

Євгеній Ковтуненко на церемонію йшов спокійний, оскільки він отримав троянду на конкурсі запитань, а от інші помітно нервували. Олександр Еллерт неочікувано порушив традицію отримування троянд і запросив на особисту розмову Ксенію, де подарував троянду з кавуна і зробив власними руками сережки у форму ґудзиків. Холостячка була приємно вражена увагою чоловіка.

Незважаючи на те, що Ксенія Мішина принесла на церемонію троянд рівну кількість троянд, що відповідала кількості чоловіків, але одну вона все ж не вручила учаснику – ним став Ілля Рибальченко. Ксенію збентежило те, що чоловік надто залежний від сексуального життя і що він може бути їй невірний за її відсутності. Тому, вони попрощались назавжди у проєкті.