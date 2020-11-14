Последний выпуск "Холостячки" запомнился не только страстями между участниками, но и безупречными и соблазнительными образами Ксении Мишиной. Предлагаем посмотреть их в материале LifeStyle 24.

Ксения Мишина на протяжении всего проекта "Холостячка" поражает поклонников роскошными и соблазнительными образами. Девушка демонстрирует стиль как на личных свиданиях, так и на церемонии роз. Фотографии были обнародованы на странице шоу в инстаграме.

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Для встречи с участниками и поздравления Андрея Рыбака с днем рождения, Ксения Мишина примерила белую рубашку оверсайз, поверх которой надела джинсовое мини платье-сарафан от украинского бренда Seven Eleven. Ксения дополнила образ белыми босоножками на каблуке. Она связала волосы в высокий и пышный пучок и завершила аутфит макияжем в нюдовых тонах и с акцентом на глазах.

На церемонии роз "холостячка" выглядела как никогда изысканно и соблазнительно. Ксения выбрала стильный черно-белый костюм, состоявший из оригинального топа с длинными рюшами и латексных облегающих брюк. Стоит отметить, что Мишина часто поддерживает украинские бренды, ведь и этот наряд актриса выбрала от дизайнера Валерии Ковальской.

Соблазнительный look дополняли черные лаконичные босоножки на каблуке. Стилисты зачесали волосы Ксении в высокий конский хвост. На лице "холостячки" красовался безупречный макияж: глаза были накрашены бордовыми и коричневыми тенями, а губы подчеркнуты нюдовой помадой. Образы Ксении Мишиной вызывают восторг не только у участников шоу, но и у зрителей.