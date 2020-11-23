В грандиозном полуфинале "Танцев со звездами" на паркет впервые вышли ведущие шоу. Поп-дива Тина Кароль станцевала с Юлией Саниной. Певица не стала сдерживать свой восторг и прокомментировала совместный номер с коллегой в сети.

Проект "Танцы со звездами" продолжает поражать зрителей сюрпризами. Главным событием 13 прямого эфира стало выступление полуфиналисток с ведущими шоу – Тиной Кароль, Юрием Горбуновым и Олегом Винником, который встречал звезд на балконе вместе с Ольгой Фреймут. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной посчастливилось оказаться в трио с Тиной Кароль, которая поддерживала коллегу с самого начала шоу. Эмоциями от совместного выступления артистка поделилась в инстаграм-профиле.

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Юлия Санина о выступлении с Тиной Кароль на "Танцах со звездами"

Певица, которая стала лидером эфира и беспрепятственно прошла в суперфинал, призналась, что полуфинал "Танцев со звездами" был невероятным. Она была в восторге от работы с Тиной Кароль и вполне довольна нежной и страстной румбой, которую они показали на паркете.

Отдельное спасибо Тине Кароль. Ты невероятная и все делаешь на максимум,

– написала Юлия Санина.

Артистка в очередной раз поблагодарила партнера Дмитрия Жука, мужа Вала (настоящее имя – Валерий Бебко), который поддерживает ее стремление завоевать победный кубок, организаторов и зрителей, которые еженедельно отдают свои голоса.

"Спасибо всей команде "Танцев со звездами" за титанический труд в такое непростое время... сотни людей каждое воскресенье дарят вам несколько часов сказки. Дорогой Дмитрий Жук, у меня есть еще целая неделя говорить тебе спасибо, и я буду это делать. Спасибо всем моим, Вы моя защита и дом, где бы я ни была", – подчеркнула Юлия Санина.

Тина Кароль о румбе с Юлией Саниной на "Танцах со звездами"

Несмотря на то, что украинская поп-дива очень тщательно отбирает то, что показывать в своем инстаграм-профиле, фотографиями выступления в прямом эфире она все же поделилась. Певица показала фото самых эффектных моментов румбы и закулисья шоу, сфотографировавшись с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.

"Танец нем языком человеческим, но красноречив языком тела. Он рассказал вчера историю о страсти, ревности, любви и феминизме. Пусть наша страсть к жизни, как и к танцу, приведет к победе во всем", – чувственно написала Тина Кароль.

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