22 ноября в полуфинале шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль вышла на паркет с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком и исполнила нежную и одновременно чрезвычайно страстную румбу. Не остались без внимания соблазнительные наряды знаменитостей.

Новый сезон проекта "Танцы со звездами" уже на финишной прямой. На следующей неделе страна узнает имя победителя. В полуфинале шоу пары удивляли неординарными образами и стремились покорить сердца зрителей. В частности, без внимания не остались женственные аутфиты Тины Кароль и Юлии Саниной. На фан-странице ведущей шоу в инстаграме опубликовали несколько эффектных кадров.

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Нежный образ Юлии Саниной

Для романтической румбы с коллегой Юлия выбрала длинное платье нежно-розового цвета, которое было украшено декоративными перьями и блестками. Наряд имел соблазнительный вырез на ноге, который добавил образу сексуальности. Такой look Санина соединила с серебристыми босоножками.

Волосы звезда уложила ровно и также украсила блестками. На лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах.

Соблазнительный look Тины Кароль

Для выступления на главном паркете страны народная артистка надела очень откровенное и одновременно нежное платье. Кароль станцевала румбу в пикантном наряде, состоявшем из боди пудрового цвета с соблазнительным декольте и фатиновой юбкой. Look также подчеркнул формы роскошного тела Тины.

Платье артистка соединила с золотистыми босоножками. Волосы певица уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж в коричневых оттенках.

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"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной, Дмитрия Жука и Тины Кароль