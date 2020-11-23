22 ноября состоялся феерический полуфинал шоу "Танцы со звездами". Участники вышли на паркет с неизменными и приглашенными ведущими проекта. В частности, впервые в истории "Танцев" Юрий Горбунов исполнил зажигательный квикстеп.

Долгожданный полуфинал "Танцев со звездами" удивлял безупречными номерами. В частности, на личной странице в инстаграме ведущий Юрий Горбунов опубликовал видео, в котором показал закулисье проекта и танец, который исполнил в прямом эфире.

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Танец Горбунова, Мейхер и Васюка

Горбунов вышел на паркет с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком. Зажигательное трио удивило зрителей квикстепом. Он решил поддержать свою коллегу из сериала "Великие Вуйки" и впервые в жизни станцевал на паркете легендарного шоу.

Сюжет танца этого звездного трио позаимствован у пьесы "За двумя зайцами". В своем инстаграм-профиле Юрий опубликовал ролик, где показал, как выглядел ритмичный танец за кулисами. Также ведущий признался, что очень волновался перед выходом на паркет.

Немножко закулисья и эфирный танец. Волновался! Квикстеп,

– написал в заметке Горбунов.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер, Кирилла Васюка и Юрия Горбунова