Один прямой эфир отделяет участников "Танцев со звездами 2020" от желаемого финала. Поэтому конкуренция на паркете растет, а в 13 выпуске все пары представили постановки как в последний раз. Каким был полуфинал развлекательного шоу – смотрите в материале LifeStyle 24.

В 13 выпуске "Танцев со звездами 2020" организаторы подготовили для зрителей увлекательное шоу. Впервые ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль станцевали с полуфиналистами проекта, а для особой постановки на паркет вернулся Олег Винник. Свое мастерство продемонстрировали и выпускники Иракли Макацария и Яна Заец, которые показали страстное фламенко. Какие приглашенные гости посетили "Танцы со звездами" и какими выступлениями запомнится прямой эфир – смотрите в материале.

Важно "Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: какая пара ушла из шоу в шаге от финала

Санта Димопулос и Максим Леонов

Перед выходом на паркет Санта Димопулос ответила на обвинения критики своих конкурентов касаемо ее прошлого. По словам артистки, она не занималась профессионально танцами, а перед тем, как прийти на шоу, не выходила на паркет 20 лет. Поэтому все, что зрители видят в прямых эфирах – это результат упорного труда.

В полуфинале Санта Димопулос и Максим Леонов станцевали ча-ча-ча. Страстный латиноамериканский танец они продемонстрировали под ритмичную песню Монатика.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

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Юлия Санина и Дмитрий Жук

Певица Юлия Санина призналась, что она такая же женщина, как и все остальные украинки. В подростковом возрасте артистка не имела внимания от ребят, поэтому во взрослой жизни сохранила детские комплексы. Шоу "Танцы со звездами 2020" уже помогло Юлии Саниной избавиться от них и показать, что вне группы The Hardkiss она не менее талантливая и привлекательная. В то же время певица подчеркнула, что является народной любимицей из-за того, что на проект пришла без всякого танцевального опыта и на собственном примере показывает: танцевать может каждый.

В 13 выпуске "Танцев со звездами" Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали романтический венский вальс. Роскошная история Золушки на паркете тронула судей.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Юрий Горбунов

Не случайно именно Юрий Горбунов решил поддержать Надежду Мейхер и Кирилла Васюка. Ведущий был одним из первых, кто познакомился с дебютным составом группы "ВИА Гра" и с тех пор поддерживает дружеские отношения с артисткой. Кроме того, Горбунов и Мейхер сыграли пару в сериале "Большие Вуйки", поэтому выступить на паркете вместе для них было очень комфортно.

Трио выбрало ритмичный квикстеп. Сюжет для постановки Горбунов, Мейхер и Васюк позаимствовали у пьесы "За двумя зайцами". А уже в конце номера на паркет вышел Григорий Чапкис, чем удивил всех коллег.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер, Кирилла Васюка и Юрия Горбунова

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Иван Дорн

Одним из приглашенных гостей 13 выпуска "Танцев со звездами" стал российский гастролер Иван Дорн. И хотя артист неоднократно ездил в Россию после оккупации Крыма и части Донбасса, его объявили как легенду украинской музыки.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ивана Дорна

Санта Димопулос и Максим Леонов

Второй постановкой Санты и Максима стал квикстеп. Пара перевоплотилась в неуверенного портного и богемную красавицу, поразив судей своим выходом на паркет.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Певица Надежда Мейхер хочет вернуться на большую сцену. Однако пока артистка готова бороться со своими младшими соперницами и все же стать финалисткой "Танцев со звездами 2020". И это она решила показать, станцевав вид танца, который принес ей своеобразное фиаско – пасодобль. Но и на этот раз Надежда Мейхер не сумела поразить придирчивых судей.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

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Юлия Санина, Дмитрий Жук и Тина Кароль

Тина Кароль решила поддержать на паркете свою подругу. Ведущую много лет уговаривали, чтобы она вышла на паркет, однако только ради Юлии Саниной и Дмитрия Жука артистка согласилась. В полуфинале танцовщики показали любовный треугольник в страстной румбе.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной, Дмитрия Жука и Тины Кароль

Laud

В прямом эфире "Танцев" выступил певец Laud, который презентовал свою новую песню "Грязные танцы". Артист спел с шоу-балетом, который поразил откровенной постановкой.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Laud

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Следующей на паркет вышли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. На этот раз пара продемонстрировала эмоциональный фокстрот, который сумел покорить всех судей.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Юлия Санина и Дмитрий Жук

А вот Юлия Санина и Дмитрий Жук решили рискнуть в полуфинале. Участники "Танцев" выбрали самбу, которую никак не могли покорить знаменитости предыдущего сезона шоу. Однако Юлии и Дмитрию удалось выполнить все па безупречно, получив положительные отзывы от судей.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Санта Димопулос, Максим Леонов и Олег Винник

Олег Винник не скрывал перед выступлением, что немного переживает из-за постановки с Сантой Димопулос, ведь на паркете будет два секс-символа проекта. Поэтому страсти, как уверял артист, будет достаточно. Трио станцевало один из самых зажигательных танцев бальной программы – танго.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос, Максима Леонова и Олега Винника

Видео будет позже

Иракли Макацария и Яна Заец

Гостями шоу стали финалисты "Танцев со звездами" Иракли Макацария и Яна Заец. На паркет пара вернулась, чтобы показать феерическое фламенко.

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

Видео будет позже