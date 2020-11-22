"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: выступление с ведущими и феерический полуфинал шоу
Один прямой эфир отделяет участников "Танцев со звездами 2020" от желаемого финала. Поэтому конкуренция на паркете растет, а в 13 выпуске все пары представили постановки как в последний раз. Каким был полуфинал развлекательного шоу – смотрите в материале LifeStyle 24.
В 13 выпуске "Танцев со звездами 2020" организаторы подготовили для зрителей увлекательное шоу. Впервые ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль станцевали с полуфиналистами проекта, а для особой постановки на паркет вернулся Олег Винник. Свое мастерство продемонстрировали и выпускники Иракли Макацария и Яна Заец, которые показали страстное фламенко. Какие приглашенные гости посетили "Танцы со звездами" и какими выступлениями запомнится прямой эфир – смотрите в материале.
Важно "Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: какая пара ушла из шоу в шаге от финала
Санта Димопулос и Максим Леонов
Перед выходом на паркет Санта Димопулос ответила на обвинения критики своих конкурентов касаемо ее прошлого. По словам артистки, она не занималась профессионально танцами, а перед тем, как прийти на шоу, не выходила на паркет 20 лет. Поэтому все, что зрители видят в прямых эфирах – это результат упорного труда.
В полуфинале Санта Димопулос и Максим Леонов станцевали ча-ча-ча. Страстный латиноамериканский танец они продемонстрировали под ритмичную песню Монатика.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова
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Юлия Санина и Дмитрий Жук
Певица Юлия Санина призналась, что она такая же женщина, как и все остальные украинки. В подростковом возрасте артистка не имела внимания от ребят, поэтому во взрослой жизни сохранила детские комплексы. Шоу "Танцы со звездами 2020" уже помогло Юлии Саниной избавиться от них и показать, что вне группы The Hardkiss она не менее талантливая и привлекательная. В то же время певица подчеркнула, что является народной любимицей из-за того, что на проект пришла без всякого танцевального опыта и на собственном примере показывает: танцевать может каждый.
В 13 выпуске "Танцев со звездами" Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали романтический венский вальс. Роскошная история Золушки на паркете тронула судей.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука
Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Юрий Горбунов
Не случайно именно Юрий Горбунов решил поддержать Надежду Мейхер и Кирилла Васюка. Ведущий был одним из первых, кто познакомился с дебютным составом группы "ВИА Гра" и с тех пор поддерживает дружеские отношения с артисткой. Кроме того, Горбунов и Мейхер сыграли пару в сериале "Большие Вуйки", поэтому выступить на паркете вместе для них было очень комфортно.
Трио выбрало ритмичный квикстеп. Сюжет для постановки Горбунов, Мейхер и Васюк позаимствовали у пьесы "За двумя зайцами". А уже в конце номера на паркет вышел Григорий Чапкис, чем удивил всех коллег.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер, Кирилла Васюка и Юрия Горбунова
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Иван Дорн
Одним из приглашенных гостей 13 выпуска "Танцев со звездами" стал российский гастролер Иван Дорн. И хотя артист неоднократно ездил в Россию после оккупации Крыма и части Донбасса, его объявили как легенду украинской музыки.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ивана Дорна
Санта Димопулос и Максим Леонов
Второй постановкой Санты и Максима стал квикстеп. Пара перевоплотилась в неуверенного портного и богемную красавицу, поразив судей своим выходом на паркет.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Певица Надежда Мейхер хочет вернуться на большую сцену. Однако пока артистка готова бороться со своими младшими соперницами и все же стать финалисткой "Танцев со звездами 2020". И это она решила показать, станцевав вид танца, который принес ей своеобразное фиаско – пасодобль. Но и на этот раз Надежда Мейхер не сумела поразить придирчивых судей.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка
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Юлия Санина, Дмитрий Жук и Тина Кароль
Тина Кароль решила поддержать на паркете свою подругу. Ведущую много лет уговаривали, чтобы она вышла на паркет, однако только ради Юлии Саниной и Дмитрия Жука артистка согласилась. В полуфинале танцовщики показали любовный треугольник в страстной румбе.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной, Дмитрия Жука и Тины Кароль
Laud
В прямом эфире "Танцев" выступил певец Laud, который презентовал свою новую песню "Грязные танцы". Артист спел с шоу-балетом, который поразил откровенной постановкой.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Laud
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Следующей на паркет вышли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. На этот раз пара продемонстрировала эмоциональный фокстрот, который сумел покорить всех судей.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка
Юлия Санина и Дмитрий Жук
А вот Юлия Санина и Дмитрий Жук решили рискнуть в полуфинале. Участники "Танцев" выбрали самбу, которую никак не могли покорить знаменитости предыдущего сезона шоу. Однако Юлии и Дмитрию удалось выполнить все па безупречно, получив положительные отзывы от судей.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука
Санта Димопулос, Максим Леонов и Олег Винник
Олег Винник не скрывал перед выступлением, что немного переживает из-за постановки с Сантой Димопулос, ведь на паркете будет два секс-символа проекта. Поэтому страсти, как уверял артист, будет достаточно. Трио станцевало один из самых зажигательных танцев бальной программы – танго.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос, Максима Леонова и Олега Винника
Видео будет позже
Иракли Макацария и Яна Заец
Гостями шоу стали финалисты "Танцев со звездами" Иракли Макацария и Яна Заец. На паркет пара вернулась, чтобы показать феерическое фламенко.
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец
Видео будет позже
"Танцы со звездами"
– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел большой успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.
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