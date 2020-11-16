Напряженный и яркий 12 выпуск "Танцев со звездами" запомнился многим зрителям, так как едва ли не впервые за много сезонов на паркете встретились очень сильные участники. Для кого выпуск стал последним – читайте на LifeStyle 24.

В новом выпуске "Танцев со звездами" звездные пары исполнили аж по 3 танца: обычный танец, танец с одним из судей и "танец за жизнь". Все номера для танцоров были чрезвычайно сложными и волнующими, поэтому до конца не было известно, кто завоюет себе билет в полуфинал.

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Во время оглашения результатов стало известно, что в полуфинал "Танцев со звездами" прошли Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов. Судьи и зрители отдали им наибольшее количество голосов.

Что касается зоны риска, то туда попали Сергей Мельник и Аделина Дели, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, которые уже в пятый раз попали в критическую ситуацию на проекте. Но по количеству всех голосов, в полуфинал третье место себе завоевали Надежда и Кирилл, поэтому футболист Сергей Мельник и Аделина Дели покинули шоу в шаге от полуфинала.

В 12 выпуске они исполнили контемп, балет с Екатериной Кухар и джайв в "танце за жизнь". Ведущие и судьи проекта отметили, что Сергей проделал безумную работу над собой и превратился в настоящего профессионала за все 12 выпусков. Партнерша Аделина Дели добавила, что гордится им за его неутомимый труд над собой.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

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