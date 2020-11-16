"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: кто покинул четвертьфинал шоу
Напряженный и яркий 12 выпуск "Танцев со звездами" запомнился многим зрителям, так как едва ли не впервые за много сезонов на паркете встретились очень сильные участники. Для кого выпуск стал последним – читайте на LifeStyle 24.
В новом выпуске "Танцев со звездами" звездные пары исполнили аж по 3 танца: обычный танец, танец с одним из судей и "танец за жизнь". Все номера для танцоров были чрезвычайно сложными и волнующими, поэтому до конца не было известно, кто завоюет себе билет в полуфинал.
Стоит увидеть "Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: яркий четвертьфинал и потрясающие танцы с судьями
Во время оглашения результатов стало известно, что в полуфинал "Танцев со звездами" прошли Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов. Судьи и зрители отдали им наибольшее количество голосов.
Что касается зоны риска, то туда попали Сергей Мельник и Аделина Дели, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, которые уже в пятый раз попали в критическую ситуацию на проекте. Но по количеству всех голосов, в полуфинал третье место себе завоевали Надежда и Кирилл, поэтому футболист Сергей Мельник и Аделина Дели покинули шоу в шаге от полуфинала.
В 12 выпуске они исполнили контемп, балет с Екатериной Кухар и джайв в "танце за жизнь". Ведущие и судьи проекта отметили, что Сергей проделал безумную работу над собой и превратился в настоящего профессионала за все 12 выпусков. Партнерша Аделина Дели добавила, что гордится им за его неутомимый труд над собой.
"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Аделины Дели
К слову Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу
"Танцы со звездами"– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивает выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от вылета из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.
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