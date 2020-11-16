Напружений та яскравий 12 випуск "Танців з зірками" запам'ятався багатьом глядачам, адже чи не вперше за багато сезонів на паркеті зустрілись надзвичайно сильні учасники. Для кого випуск став останнім – читайте на LifeStyle 24.

У новому випуску "Танців з зірками" зіркові пари виконали аж по 3 танці: звичайний танець, танець із одним із суддів і "танець за життя". Усі номери для танцюристів були надзвичайно складними та хвилюючими, тому до кінця не було відомо, хто виборить собі квиток у півфінал.

Варто побачити "Танці з зірками 2020" 12 випуск: яскравий чвертьфінал і приголомшливі танці із суддями

Під час оголошення результатів стало відомо, що у півфінал "Танців з зірками" пройшли Юлія Саніна і Дмитро Жук та Санта Дімопулос і Макс Леонов. Судді і глядачі віддали їм найбільшу кількість голосів.

Щодо зони ризику, то туди потрапили Сергій Мельник і Аделіна Делі та Надія Мейхер і Кирило Васюк, які вже вп'яте потрапили у критичну ситуацію на проєкті. Але за кількістю усіх голосів, у півфінал третє місце собі завоювали Надія і Кирило, тому футболіст Сергій Мельник та Аделіна Делі покинули шоу за крок до півфіналу.

У 12 випуску вони виконали контемп, балет з Катериною Кухар і джайв у "танці за життя". Ведучі та судді проєкту відзначили, що Сергій проробив шалену роботу над собою і перетворився у справжнього професіонала за всі 12 випусків. Партнерка Аделіна Делі додала, що пишається ним за його невтомну працю над собою.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі

До слова Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу