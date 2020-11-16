"Танці з зірками 2020" 12 випуск: хто покинув чвертьфінал шоу
Напружений та яскравий 12 випуск "Танців з зірками" запам'ятався багатьом глядачам, адже чи не вперше за багато сезонів на паркеті зустрілись надзвичайно сильні учасники. Для кого випуск став останнім – читайте на LifeStyle 24.
У новому випуску "Танців з зірками" зіркові пари виконали аж по 3 танці: звичайний танець, танець із одним із суддів і "танець за життя". Усі номери для танцюристів були надзвичайно складними та хвилюючими, тому до кінця не було відомо, хто виборить собі квиток у півфінал.
Варто побачити "Танці з зірками 2020" 12 випуск: яскравий чвертьфінал і приголомшливі танці із суддями
Під час оголошення результатів стало відомо, що у півфінал "Танців з зірками" пройшли Юлія Саніна і Дмитро Жук та Санта Дімопулос і Макс Леонов. Судді і глядачі віддали їм найбільшу кількість голосів.
Щодо зони ризику, то туди потрапили Сергій Мельник і Аделіна Делі та Надія Мейхер і Кирило Васюк, які вже вп'яте потрапили у критичну ситуацію на проєкті. Але за кількістю усіх голосів, у півфінал третє місце собі завоювали Надія і Кирило, тому футболіст Сергій Мельник та Аделіна Делі покинули шоу за крок до півфіналу.
У 12 випуску вони виконали контемп, балет з Катериною Кухар і джайв у "танці за життя". Ведучі та судді проєкту відзначили, що Сергій проробив шалену роботу над собою і перетворився у справжнього професіонала за всі 12 випусків. Партнерка Аделіна Делі додала, що пишається ним за його невтомну працю над собою.
"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі
До слова Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу
"Танці з зірками"– це популярне розважальне шоу, за умовами якого зірки у прямому ефірі показують танцювальні постановки разом зі своїми професійними партнерами. Оцінюють виступи пар журі, до якого у 2020 році увійшли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті українські хореографи Влад Яма і Григорій Чапкіс. Окрім цього, обирати переможців шоу будуть глядачі, які щотижня рятуватимуть своїх фаворитів від виходу з проєкту.
Вперше "Танці з зірками" з'явились на вітчизняному телебаченні у вересні 2006 року. Відтоді вийшло 4 сезони, кожен з яких мав чималий успіх. Після 6 років перерви легендарне шоу повернулось на екрани. У 2017 році перемогу здобули Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, у 2018-му – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, а у 2019-му – Ксенія Мішина та Євген Кот.
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