Новий випуск головного шоу країни "Танці з зірками 2020" прогримів 15 листопада та не залишив байдужим жодного глядача. Оскільки в неділю відбувся чвертьфінал проєкту, учасники боролись за квиток у півфінал з усіх сил. Чим здивував 12 випуск – читайте в нашому матеріалі.

У новому випуску "Танців з зірками 2020" учасники повинні були станцювати по два танці: один зі своїми партнерами, а інший – із вимогливими суддями. Троє суддів – Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс – з честю приєднались до зіркових учасників, а от четвертим запрошеним суддею став актор Павло Вишняков, який також виступив на паркеті з одним із учасників.

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Ведучим зіркового балкону у 12 випуск стала яскрава Ольга Полякова. Через запровадження карантину вихідного дня, у залі "Танців..." 15 листопада гостями шоу стали "золоті" глядачі у формі картонних манекенів замість реальних людей. А щоб додати учасникам більшої впевненості у майже пустому залі, для них лунатимуть раніше записані оплески глядачів.

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Українська співачка вже чотири рази була у зоні ризику, тому сьогодні вона старалась зробити усе, щоб потрапити у півфінал. Впродовж усього проєкту вона танцювальна різножанрові номери з партнером, але до хіп-хопу справа не доходила, тому сьогодні, у чвертьфіналі, вона його все ж виконала.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер та Кирила Васюка

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Сергій Мельник та Аделіна Делі

Єдиний зірковий учасник-чоловік у чвертьфіналі зізнався, що на проєкті не лише пізнав жанр танцю, а й знайшов своє кохання – спортсменку Анну Різатдінову. На паркеті "Танців з зірками" у 12 випуску він та Аделіна виконали контемп, який є одним з найскладніших для Сергія. Тому він доклав усіх зусиль, щоб сподобатись глядачам та суддям.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника та Аделіни Делі

Санта Дімопулос і Макс Леонов

"Чорна пантера" або справжня знахідка проєкту – Санта Дімопулос – щоразу вражає глядачів своєю майстерністю разом з Максом. Її часто хотіли налаштувати проти Надії Мейхер, оскільки вони разом брали участь у групі "ВІА Гра" у різний час. Незважаючи на усі конфлікти та ворожбу, Санта впевнено крокує до перемоги, тому на сцені 12 випуску вона виконала віденський вальс, де по-новому розкрила себе шанувальникам.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос та Макса Леонова

Юлія Саніна і Дмитро Жук

Українська співачка та лідерка гурту The Hardkiss стала ще однією фавориткою глядачів "Танців з зірками". Жінка не приховує, що на проєкті змінилась, оскільки почала відчувати себе сексуальнішою та сильнішою. Як і Надія Мейхер, вона вперше виконала сучасний хіп-хоп зі складними підтримками. У своєму номері Юлія разом з Дмитром хотіли підняти важливу тему – безпеку на дорогах за кермом.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлія Саніної і Дмитра Жука

Сергій Мельник, Аделіна Делі і Катерина Кухар

Першими, хто виконав танцювальне тріо з одним із суддів, стали Сергій та Аделіна. Впродовж нового сезону Катерина часто давала поради танцювальній парі, тому вони і зійшлись на паркеті. Репетиції з Кухар, за словами футболіста, були складними, оскільки Катерина є дуже вимогливою. У 12 випуску усі танцівники виконали балет, який є справжньою стихією прими-балерини Катерини Кухар.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника, Аделіни Делі і Катерини Кухар

Надія Мейхер, Кирило Васюк і Григорій Чапкіс

90-річний хореограф та суддя проєкту Григорій вирішив приєднатись до пари Надії та Кирила, оскільки чоловік має особливі сентементи до жінки. Він зізнався, що колись він відчував глибоку симпатію до неї, тому не міг відмовитись у допомозі. На паркеті Григорій, Надія та Кирило виконали запальну самбу.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер, Кирила Васюка і Григорія Чапкіса

Санта Дімопулос, Макс Леонов і Павло Вишняков

Із яскравою парою на паркеті сьогодні станцював учасник другого сезону нових "Танців з зірками" Павлом Вишняковим. Він був за крок до перемоги, тому вирішив повернутись на проєкт, оскільки вважає Санту і Макса – найбільш технічними учасниками шоу. У спільному номері Павло намагався навчити Санту більшої акторської майстерності, оскільки він сам актор. У чвертьфіналі тріо танцюристів виконали сексуальну румбу про різні сторони кохання, які трапляються у житті.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос, Макса Леонова і Павла Вишнякова

Юлія Саніна, Дмитро Жук і Влад Яма

Останнім танцем у другому "турі" 12 випуску виступили Юлія, Дмитро і Влад. Проте і в цьому ефірі їх чекали труднощі, оскільки легендарний суддя майже весь тиждень був у від'їзді за кордоном, тому підготував номер з парою лише за 1 ніч. Тріо сподівалось, що випробування пішло їм на користь і вони вдало себе презентували на паркеті. Вони виконали ефектний ф'южн. На жаль, після виконання номеру Влада Яму екстрено госпіталізували, оскільки він отримав травму.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної, Дмитра Жука і Влада Ями

До слова Влада Яму екстрено госпіталізували з ефіру 12 випуску "Танців з зірками": деталі

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Першими, кого викликали на паркет станцювати "танець за життя", стали Санта і Макс. За домогою генератору випадкових танців пара повинна була виконати самбу. І їм це вдалось – судді максимально оцінили "випадковий" номер.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Макса Леонова

Сергій Мельник та Аделіна Делі

Генератор випадкових танців визначив для пари станцювати яскравий джайв. На думку суддів, номер був не ідеальним, і це відобразилось на оцінках.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника та Аделіни Делі

Юлія Саніна і Дмитро Жук

Для однієї з найдосконаліших пар проєкту випала можливість станцювати румбу. Численна кількість складних підтримок і "па" зіграла важливу роль на максимальних оцінках суддів.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної і Дмитра Жука

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Останній танець у 12 випуску виконали Надія та Кирило, яким довелось станцювати чачача. Судді відреагували на номер хорошими оцінками, які потішили пару.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер і Кирила Васюка