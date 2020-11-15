Новый выпуск главного шоу страны "Танцы со звездами 2020" прогремел 15 ноября и не оставил равнодушным ни одного зрителя. Поскольку в воскресенье состоялся четвертьфинал проекта, участники боролись за билет в полуфинал изо всех сил. Чем удивил 12 выпуск – читайте в нашем материале.

В новом выпуске "Танцев со звездами 2020" участники должны были станцевать по два танца: один со своими партнерами, а другой – с требовательными судьями. Трое судей – Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис – с честью присоединились к звездным участникам, а вот четвертым приглашенным судьей стал актер Павел Вишняков, который тоже выступил на паркете с одним из участников.

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Ведущим звездного балкона в 12 выпуск стала яркая Ольга Полякова. Из-за введения карантина выходного дня, в зале "Танцев..." 15 ноября гостями шоу стали "золотые" зрители в виде картонных манекенов вместо реальных людей. А чтобы придать участникам большей уверенности в почти пустом зале, для них будут звучать ранее записанные аплодисменты зрителей.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Украинская певица уже четыре раза была в зоне риска, поэтому сегодня она старалась сделать все, чтобы попасть в полуфинал. На протяжении всего проекта она исполнила разного жанра танцы с партнером, но до хип-хопа дело не доходило, поэтому сегодня, в четвертьфинале, она его все же исполнила.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

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Сергей Мельник и Аделина Дели

Единственный звездный участник-мужчина в четвертьфинале признался, что на проекте не только познал жанр танца, но и нашел свою любовь – спортсменку Анну Ризатдинову. На паркете "Танцев со звездами" в 12 выпуске он и Аделина исполнили контемп, который является одним из самых сложных для Сергея. Поэтому он приложил все усилия, чтобы понравиться зрителям и судьям.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Санта Димопулос и Макс Леонов

"Черная пантера" или настоящая находка проекта – Санта Димопулос – каждый раз поражает зрителей своим мастерством вместе с Максом. Ее часто хотели настроить против Надежды Мейхер, поскольку они вместе участвовали в группе "ВИА Гра" в разное время. Несмотря на все конфликты и вражду, Санта уверенно шагает к победе, поэтому на сцене 12 выпуска она исполнила венский вальс, где по-новому раскрыла себя поклонникам.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Макса Леонова

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Украинская певица и лидер группы The Hardkiss стала еще одной фавориткой зрителей "Танцев со звездами". Женщина не скрывает, что на проекте изменилась, поскольку начала чувствовать себя сексуальнее и сильнее. Как и Надежда Мейхер, она впервые исполнила современный хип-хоп со сложными поддержками. В своем номере Юлия вместе с Дмитрием хотели поднять важную тему – безопасность на дорогах за рулем.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлия Саниной и Дмитрия Жука

Сергей Мельник, Аделина Дели и Екатерина Кухар

Первыми, кто исполнил танцевальное трио с одним из судей, стали Сергей и Аделина. В течение нового сезона Екатерина часто давала советы танцевальной паре, поэтому они и сошлись на паркете. Репетиции с Кухар, по словам футболиста, были сложными, поскольку Екатерина является очень требовательной. В 12 выпуске Все танцовщики исполнили балет, который является настоящей стихией примы-балерины Екатерины Кухар.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника, Аделины Дели и Екатерины Кухар

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Григорий Чапкис

90-летний хореограф и судья проекта Григорий решил присоединиться к паре Надежды и Кирилла, поскольку мужчина имеет особые сентементы к женщине. Он признался, что когда-то он испытывал глубокую симпатию к ней, поэтому не мог отказаться от помощи. На паркете Григорий, Надежда и Кирилл исполнили зажигательную самбу.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер, Кирилла Васюка и Григория Чапкиса

Санта Димопулос, Макс Леонов и Павел Вишняков

С яркой парой на паркете сегодня станцевал участник второго сезона новых "Танцев со звездами" Павел Вишняков. Он был за шаг до победы, поэтому решил вернуться на проект, поскольку считает Санту и Макса – самыми техничными участниками шоу. В совместном номере Павел пытался научить Санту большему актерскому мастерству, поскольку он сам актер. В четвертьфинале трио танцоров исполнило сексуальную румбу о разных сторонах любви, которые случаются в жизни.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос, Макса Леонова и Павла Вишнякова

Юлия Санина, Дмитрий Жук и Влад Яма

С последним танцем во втором "туре" 12 выпуска выступили Юлия, Дмитрий и Влад. Однако и в этом эфире их ждали трудности, поскольку легендарный судья почти всю неделю был в отъезде за границей, поэтому подготовил номер с парой всего за 1 ночь. Трио надеялось, что испытание пошло им на пользу и они удачно себя презентовали на паркете. Они выполнили эффектный фьюжн. К сожалению, после выполнения номера Влада Яму экстренно госпитализировали, поскольку он получил травму.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной, Дмитрия Жука и Влада Ямы

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Санта Димопулос и Макс Леонов

Первыми, кого вызвали на паркет станцевать "танец за жизнь", стали Санта и Макс. С помощью генератора случайных танцев пара должна была исполнить самбу. И им это удалось – судьи максимально оценили "случайный" номер.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Макса Леонова

Сергей Мельник и Аделина Дели

Генератор случайных танцев определил для пары станцевать яркий джайв. По мнению судей, номер был не идеальным, и это отразилось на оценках.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Для одной из самых совершенных пар проекта представилась возможность станцевать румбу. Многочисленное количество сложных поддержек и "па" сыграло важную роль на максимальных оценках судей.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Последний танец в 12 выпуске исполнили Надежда и Кирилл, которым пришлось станцевать чачача. Судьи отреагировали на номер хорошими оценками, которые обрадовали пару.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка