Украинский хореограф Влад Яма присоединился к танцевальному номеру Юлии Саниной и Дмитрия Жука, и неожиданно получил травму. Сразу после выступления он срочно отправился в больницу.

15 ноября состоялся 12 выпуск "Танцев со звездами", где танцевальные пары должны были выполнить по 3 танца: обычную постановку, танец с одним из судей и "танец за жизнь". Следовательно, одна из пар – Юлия Санина и Дмитрий Жук – станцевала "мужской" фьюжн вместе с Владом Ямой.

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Хореограф давно мечтал о такой "коллаборации" на паркете, поэтому с удовольствием согласился станцевать с лидером The Hardkiss. Но на протяжении всей прошлой недели Влад Яма был за границей, из-за чего его тренировки с участниками проходили онлайн, а физически они встретились лишь в последнюю ночь перед эфиром.

"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной, Дмитрия Жука и Влада Ямы

Номер получился очень эффектным, и трио получило высокие оценки от других судей, однако, спустя некоторое время ведущий Юрий Горбунов заявил, что Влад Яма покинул шоу из-за полученной травмы во время танца. После этого танцы участников оценивали лишь три судьи – Григорий Чапкис, Екатерина Кухар и приглашенный судья Павел Вишняков. Что за травма у Влада Ямы и каково состояние его здоровья сейчас – пока неизвестно.