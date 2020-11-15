Український хореограф Влад Яма долучився до танцювального номеру Юлії Саніної і Дмитра Жука, та неочікувано отримав травму. Одразу після виступу він терміново відправився у лікарню.

15 листопада відбувся 12 випуск "Танців з зірками", де танцювальні пари повинні були виконати по 3 танці: звичайну постановку, танець із одним із суддів та "танець за життя". Відтак, одна з пар – Юлія Саніна і Дмитро Жук – станцювала "чоловічий" ф'южн разом з Владом Ямою.

До теми "Танці з зірками 2020" 12 випуск: яскравий чвертьфінал і приголомшливі танці із суддями

Хореограф давно мріяв про таку "колаборацію" на паркеті, тому із задоволенням погодився станцювати з лідеркою The Hardkiss. Але впродовж усього минулого тижня Влад Яма був за кордоном, через що його тренування з учасниками проходили онлайн, а фізично вони зустрілись лише в останню ніч перед ефіром.

"Танці з зірками 2020" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної, Дмитра Жука і Влада Ями

Номер вийшов дуже ефектним, і тріо отримало високі оцінки від інших суддів, проте, через деякий час ведучий Юрій Горбунов заявив, що Влад Яма покинув шоу через отриману травму під час танцю. Після цього танці учасників оцінювали лише три судді – Григорій Чапкіс, Катерина Кухар і запрошений суддя Павло Вишняков. Що за травма у Влада Ями і який стан його здоров'я зараз – наразі невідомо.