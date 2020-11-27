Уже через несколько дней, 29 ноября, вся страна узнает имя победителя шоу "Танцы со звездами". В супер-финале выступления пар будут оценивать сразу трое звездных судей-джокеров.

Грандиозный суперфинал "Танцев со звездами" поразит зрителей приятными сюрпризами и знаменитыми гостями. На официальной странице проекта в Инстаграме уже объявили имена судей. На этот раз к Екатерине Кухар, Владу Яме и Григорию Чапкису присоединятся сразу трое звезд.

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Судьи суперфинала "Танцев со звездами"

К неизменной тройке судей присоединятся знаменитые представители украинского шоу-бизнеса, которые прославились своими танцевальными умениями. Оценивать номера суперфиналистов они будут поочередно. Первым судьей-джокером стал мультиартист Монатик. Он не только будет выставлять баллы парам, но и вместе с подопечными Lida Lee и Nino Basilaya споет новый совместный трек "ритмоLOVE".

Вторым судьей-джокером станет комик Игорь Ласточкин, победивший в проекте "Танцы со звездами" вместе с Илоной Гвоздевой. Третьей будет певица Надя Дорофеева, завоевавшая серебро в первом обновленном сезоне проекта. Она также зажжет на паркете с первым сольным хитом Gorit.

Каким будет суперфинал "Танцев со звездами"

В суперфинале шоу будет посвящено рождественским праздникам, поэтому на паркете устроят настоящую рождественскую сказку. Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, которые будут бороться за победный кубок "Танцев со звездами", исполнят по три танца: первый танец на проекте, самый яркий номер сезона и новую постановку.

Певец Дан Балан станет специальным гостем 14 выпуска. Музыкальным перформансом поразит и ведущая проекта Тина Кароль. Кроме того, зрители услышат певиц Анну Буткевич, Олю Цибульскую и группу DSIDE BAND.