Популярная украинская певица, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева находится на последнем месяце беременности. В начале октября она во второй раз станет мамой, а пока поделилась, какое имя выбрала для будущего малыша.

Хореограф в разговоре с Катей Осадчей для программы "Светская жизнь" рассказала, как готовится к родам, а также поделилась, что вместе с мужем уже выбрала имя для второго ребенка.

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Илона Гвоздева рассказала о подготовке к родам

Уже совсем скоро Илона снова станет мамой. На свет через несколько недель родится долгожданный сын. Женщина призналась, что уже выбрала роддом и таким образом решила самый важный вопрос. Также Гвоздова уже успела обустроить детскую комнату.

Танцовщица говорит, что после рождения сына у нее не будет времени на то, чтобы искать для него кроватку, и она не верит в то, что нельзя готовить вещи для малыша заранее.

Еще одним важным моментом была подготовка дочери. Илона и ее возлюбленный Иван Хомячук уже поговорили с первенцем об этом и объяснили, что уже совсем скоро она познакомится с братиком.

Также Илона рассекретила, что решила назвать сына Домиником.

Не только потому, что мы зачали этого ребенка в Доминиканской Республике на отдыхе, но и потому, что его любимый фильм – "Форсаж". Иван хочет, чтобы его сын был гонщиком, это для него очень важно. У нас первая доченька Рия, теперь будет Ник. Будет Доминик Иванович. Фамилия и отчество не очень хороши, но имя крутое!

- рассказала хореографиня.

Илона Гвоздева рассказала о подготовке к родам: смотрите видео онлайн