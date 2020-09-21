Американский актер Пенн Бэджли, наиболее известный по роли в сериале "Сплетница" впервые стал отцом. Предыдущие две беременности жены Домино Кёрк завершались выкидышами.

33-летний актер Пенн Бэджли и его 36-летняя жена, певица Домино Кёрк, стали родителями. Для актера это первый опыт, тогда как Домино уже воспитывает сына Кассия, который родился в предыдущем браке. О рождении ребенка сообщило издание The Daily Mail.

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Новость о рождении малыша подтвердила и певица, опубликовав фото, где на кровати лежит спящий ребенок, в инстаграм-сторис.



Ребенок Домино Кёрк и Пенна Бэджли / Instagram / @domino_kirke

Супруги не поделились ни именем новорожденного ребенка, ни полом. Но вполне возможно, отмечает издание, пара уже отпраздновала месяц с рождения. Вчера, 20 сентября, Домино также поделилась фото 40-недельной беременности. Под фото певица написала: "Его сердце выглядит, как дом". Этим она намекнула, что у них мальчик.

Отметим, что ранее у звездной пары произошло два выкидыша, прежде чем они стали родителями. Домино Кёрк рассказала об этом сама, когда и поделилась новостью о беременности. Женщина призналась, что это помогло ей преодолеть стресс. Отношения пары начались еще в 2014 году, однако на официальное оформление брака звезды решились только в феврале 2017 года.