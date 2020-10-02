2020 год по-настоящему можно назвать плодотворным, ведь в звездном мире – настоящий бэби-бум. Только в сентябре 13 звезд украинского и мирового шоу-бизнеса стали папами и мамами. Рассказываем, кто уже из знаменитостей наслаждается родительством.

Хотя и 2020 год стал для многих не насыщенным на путешествия и выдающиеся события, ведь все столкнулись с пандемией коронавируса, впрочем точно стал богатым на пополнение в семьях. Особенно выдающимся месяцем стал сентябрь, пишет 24 канал.

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Некоторые пары впервые стали родителями, а некоторые во второй или даже третий раз пережили невероятные эмоции, когда впервые увидели крошечное чадо. Кто стал родителями из знаменитостей в сентябре - читайте дальше.

Эд Ширан

Успешный британский певец Эд Ширан впервые стал отцом. У исполнителя родилась дочь, которую назвали Лайрой Антарктикой. Ширан отметил, что находится с женой на седьмом небе от счастья.

В своем инстаграме певец опубликовал фото, на котором изображены маленькие носки в детской кровати. Музыкант отметил, что не будет публиковать фото крохи, поскольку нуждается с женой в приватности в этот период жизни.

Анна Саливанчук

Популярная актриса сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" 1 сентября стала матерью во второй раз. Саливанчук родила сына и даже показала видео с родов. На такой шаг женщина решилась, чтобы показать женщинам, что рожать совсем не страшно.

Хилария Болдуин

Звездная чета Алека и Хиларии Болдуин после двух пережитых выкидышей снова стали родителями. В пары 8 сентября родился сын, который стал пятым ребенком в семье. Супруги уже воспитывают четырех детей, впрочем, родить пятого ребенка им далось очень тяжело.

Весной 2019 года Болдуин и его жена Хилария объявили, что потеряли ребенка. Менее чем через полгода пара заявила, что ждет появления дочери, впрочем, сердце крохи остановилось во время беременности Хиларии.

Последняя беременность прошла без осложнений и Хилария Болдуин родила здорового малыша.

Лейтон Мистер

У актрисы сериала "Сплетница" Лейтон Мистер и актера Адама Броуди родился мальчик. В семье Лейтон и Адама также есть девочка Арло Дэй, которой уже четыре года. Супруги тщательно скрывают личную жизнь, поэтому фото маленького сына в соцсетях не размещалось.

Фелисити Джонс

36-летняя британская актриса Фелисити Джонс родила первенца. Фелисити Джонс с мужем-кинорежиссером Чарльзом Гардом сохраняют приватность, поэтому публика не знает ни пола ребенка, ни его имени или даты рождения.

О том, что Джонс впервые стала мамой, сообщили папарацци, которые сфотографировали актрису 11 сентября во время прогулки с коляской.

Пенн Беджли

Американский актер Пенн Бэджли, наиболее известный по роли в сериале "Сплетница", впервые стал отцом. Актер переживает невероятный период, ведь предыдущие две беременности жены Домино Кьорк завершались выкидышами.

Супруги не поделились ни именем новорожденного ребенка, ни полом. Впрочем, в одном из сообщений в инстаграме певица написала: "Его сердце выглядит, как дом". Этим она намекнула, что у них мальчик.

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Светлана Тарабарова

Украинская певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. Певица стала мамой дочери. Малышка появилась на свет 23 сентября. Тарабарова поспешила рассекретить рост девочки и вес – 54 сантиметра и 3,56 килограмма, однако не стала объявлять имя ребенка.

Вместе с мужем Алексеем Бондарем исполнительница воспитывает сына Ивана.

Джиджи Хадид

Одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид впервые стала мамой. В 25-летней манекенщицы и 27-летнего исполнителя Зейна Малика родилась дочь.

Билли Лурд

Звезда знаменитых сериалов "Американская история ужасов" и "Королевы крика" Билли Лурд впервые стала мамой. Актриса родила сына. Новость о рождении ребенка стала большой неожиданностью для поклонников актрисы, поскольку Билли Лурд тщательно скрывала свою беременность.

Хоакин Феникс и Руни Мара

Звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс и его жена Руни Мара стали родителями впервые. У супругов родился сын, которого назвали Ривер. Первенца Хоакин Феникс назвал в честь своего покойного брата Ривера, который умер 27 лет назад от передозировки наркотиками. На тот момент парню было всего 23 года.

Хафтор Бьёрнссон

Актер Хафтор Бьёрнссон, наиболее известный по роли Григория Клигана в "Игре престолов", второй раз стал отцом. Его жена Келси Хенсон 26 сентября родила сына. Кроме сына, актер из "Игры престолов" воспитывает дочь Терезию от предыдущих отношений.

Аманда Сейфрид

Знаменитая чета актеров Аманды Сейфрид и Томаса Садоски во второй раз стала родителями. У пары родился мальчик. Супруги воспитывают уже дочь Нину, которой сейчас 3 года.

Кевин Харт

41-летний американский актер Кевин Харт стал отцом в четвертый раз. Его жена Энико Пэрриш родила дочь. Для модели девочка стала вторым ребенком. Девочка на свет появилась 29 сентября. Звездные родители назвали ее Каори Май Харт.

У новорожденной девочки уже есть двое братьев и сестра – 15-летняя Хивен и 12-летний Хендрикс от первого брака Кевина Харта с актрисой Торри Харт, и 2-летний Кендзо от второго брака отца с моделью Энико Пэрриш.