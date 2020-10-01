В Голливуде происходит настоящий бэби-бум! Лишь за последние 2 месяца десятки звезд заявили о том, что либо стали родителями, либо находятся в ожидании малыша. Сегодня мы расскажем о вторых – тех, которые приобретут статус папочек и мамочек уже совсем скоро.

Наибольший всплеск беременностей в 2020 году пришелся именно на сентябрь – около 10 звезд заявили, что забеременели и совсем скоро станут родителями. Некоторые из них объявили об ожидании детей раньше, поэтому они уже готовятся к родам. Кто из звезд ждет своих малышей – читайте на LifeStyle 24.

Интересно Голливудские и украинские знаменитости, усыновившие детей

Роми Стрейд

25-летняя нидерландская модель после нескольких лет попыток забеременеть еще в мае объявила, что впервые станет мамой! У женщины был синдром поликистозных яичников, который мог стать причиной бесплодия, но после работы над своим телом, питанием и вообще здоровьем "ангел" Victoria's Secret смогла забеременеть от своего мужа Лауренса ван Леейвена, за которого вышла замуж в 2018 году. Сейчас модель находится на 30 неделе беременности.

Илона Гвоздева

В конце мая об ожидании второго ребенка сообщила и звезда украинских "Танцев со звездами" Илона Гвоздева. После отпуска в Доминиканской Республике 32-летняя женщина забеременела, а затем призналась, что своего второго ребенка с мужем Иваном Хомячуком назовет Домиником или Доминикой. У супругов уже есть дочь Валерия, которой около 5 лет.

Эмма Робертс

Голливудская актриса долгое время скрывала свое положение и после догадок СМИ 30 августа решилась продемонстрировать миру, что все-таки беременна. Своего первого ребенка 29-летняя звезда кино родит от партнера Гаррета Хедлунда – 36-летнего актера.

Эшли Тисдейл

35-летняя киноактриса, звезда фильма 2000-х "Школьный мюзикл", впервые станет мамой уже в конце 2020-го или в начале 2021-го года. Своего первенца Эшли ждет от мужа Кристофера Френча – 38-летнего музыканта, с которым состоит в браке 7 лет.

Принцесса Евгения

Журналисты долгое время писали в британских таблоидах, что внучка королевы Елизаветы II беременна, но в Букингемском дворце все не давали никаких официальных подтверждений. Только после убедительных фото папарацци, где принцесса Евгения засветила округлый живот в платье, через 4 дня супруги и все представители поделились радостной новостью – 30-летняя женщина впервые беременна! Появление ребенка также ожидает ее возлюбленный – бизнесмен Джек Бруксбэнк, который женился на любимой в 2018 году.

Джессика Зор

35-летняя американская актриса также недавно объявила, что беременна первенцем. Звезда сериала "Сплетница" показала фото с округлым животиком в объятиях бойфренда Брэда Ричардсона – 35-летнего профессионального хоккеиста из Канады. Добавим, что Джессика старается держать личную жизнь вне объективов папарацци, поэтому о романе с мужем впервые стало известно в марте прошлого года. Для Брэда Ричардсона ребенок от Джессики Зор не станет первенцем. Он воспитывает дочь от брака с экс-супругой Лорен Гант, которая строит карьеру в американском кинематографе.

Эмма Стоун

Хотя слухи о беременности Эммы Стоун сама звезда официально не подтвердила, но в сети уже появились фото, как женщина гуляет в обтягивающем комбинезоне, который поддерживает ее округлый живот. 31-летняя звезда "Ла Ла Ленд" в декабре прошлого года обручилась с комиком Дэйвом Маккари, но свадьбу они не могли сыграть из-за пандемии коронавируса. И, похоже, они все же тайно поженились во время карантина, ведь, кроме фотографий беременной Эммы, журналисты смогли разглядеть на руках мужчины и женщины обручальные кольца.

Мэнди Мур

Знаменитая актриса и звезда драматического сериала "Это мы" Мэнди Мур в сентябре тоже объявила, что беременна первенцем. Сейчас 36-летняя женщина находится на 5 месяце беременности и в 2020 году она впервые станет матерью мальчика. Отцом сына станет муж Тейлор Голдсмит. Что интересно, в противовес публичному объявлению беременности, пара не объявляла о своей свадьбе. Мэнди Мур и фронтмен группы Dawes тайно поженились в ноябре 2018 года во дворе элитного имения пары.

Мерьем Узерли

Главная актриса "Великолепного века" ждет уже второго ребенка! У нее родится доченька в 2021 году, а пока она находится на пятом месяце беременности. Кто станет отцом дочери – неизвестно, и женщина пытается скрыть его личность. Что касается первого ребенка, то у нее есть 6-летняя дочь Лара, которая родилась, вероятно, от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Вместе с ней актриса проживает в Берлине, Германия.

Роуз Лесли

Не менее радостной новостью неделю назад поделилась и звезда сериала "Игра престолов"! От своего возлюбленного и коллеги по сериалу – Кита Герингтона (Джона Сноу по сериалу) звезда родит первенца. 33-летняя звезда вне себя от счастья и ждет появления ребенка в Великобритании. Известно, что пара познакомилась на съемках сериала в 2012 году, а в 2018 году устроила свадьбу для самых близких друзей и родственников.

Эльза Хоск

Ряды "ангелов" бренда Victoria's Secret также пополнились еще одной будущей мамочкой – шведская модель Эльза Хоск также ожидает первенца! 31-летняя звезда подиумов забеременела от британского бизнесмена Тома Дали, с которым встречается уже много лет. Пара недавно приобрела недвижимость в Нью-Йорке, где и будет воспитывать своего первенца.

Кьяра Ферраньи

Итальянский фэшн-блогер через 2 года после рождения первенца Лео снова беременна! Радостной вестью 33-летняя Кьяра и ее муж-рэпер Fedez поделились сегодня, 1 октября. Счастливые супруги, которые узаконили свои отношения в 2018 году, заявили, что их первый сын совсем скоро станет старшим братом.